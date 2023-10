Eurovision 2024: novità da Israele, Romania, Macedonia del Nord e Germania

Fine settimana ricco di notizie verso l’Eurovision 2024. Arrivano da Israele, Romania, Macedonia del Nord e Germania

Israele: sbloccata la selezione

Si attendeva la conferma da parte di Kan, il broadcaster nazionale ed è arrivata: Israele dunque sarà in gara all’Eurovision 2024, come avevamo anticipato nei giorni scorsi.

La novità clamorosa è che alla fine la selezione nazionale si farà. Il consiglio superiore di difesa ha infatti tolto il divieto che aveva posto sulla registrazione delle puntate di selezione di HaKokhav HaBa, il talent show che sarà usato come selezione.

Le riprese inizieranno il 31 ottobre e dunque, secondo quanto comunica la stessa emittente, dalla partnership fra Kan e Keshet 12 uscirà il nome del prossimo rappresentante israeliano. Probabilmente non la canzone, che come di consueto, dovrebbe arrivare in un secondo tempo.

Romania: tutto pronto per la partecipazione?

Buone notizie per i fans rumeni dell’Eurovision. La Romania si appresta ad annunciare la sua partecipazione per il 2024.

Il grande problema di TVR era la completa mancanza di fondi – che già nel 2016 portò allo stop di un anno dall’affiliazione EBU – ma da un documento pubblicato dal fan club rumeno dell’Eurovision emerge come l’emittente abbia onorato il proprio pagamento con l’emittente per la partecipazione e la trasmissione dei programmi del consorzio. Non solo: il Governo ha approvato la partecipazione all’Eurovision 2024 per TVR. Dunque non resta che attendere l’annuncio ufficiale, o almeno così pare.

Resterà eventualmente da capire come verrà gestita la partecipazione dopo che Theodor Andrei, zero punti in semifinale lo scorso Maggio, ha accusato la tv di averlo lasciato solo nella costruzione del progetto e di non aver ascoltato le sue indicazioni.

Macedonia del Nord: allocati i fondi

Anche la Macedonia del Nord sembrerebbe lavorare per l’annuncio ufficiale della partecipazione, che segnerebbe il ritorno dopo lo stop forzato del 2023 e l’ultima presenza di Andrea Koevska a Torino, che non superò le semifinali. Una recente dichiarazione ufficiale della tv sottolinea che:

Il palinsesto della Radiotelevisione macedone nel 2024 sarà caratterizzato dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024 dove i valori musicali macedoni saranno presentati attraverso la canzone partecipante a questo festival.

In realtà però MRT non ha ancora annunciato la partecipazione anche se da un documento ufficiale della tv compare l’allocazione di 1,5 milioni di dinari macedoni (circa 25.000 euro) destinati proprio a questo scopo.

Smilka Janeska Sarkaniac, la presidente di MRT non ha ancora fornito risposte certe ma da recenti conversazioni pubblicate sui siti macedoni, si starebbe lavorando per avviare il processo di selezione a fine Novembre.

Germania: la Bild anticipa alcuni nomi in corsa

Il quotidiano Bild ha anticipato alcuni nomi in corsa per la selezione tedesca. Non è chiaro però a quale punto della selezione sia giunta NDR.

Fra i nomi figurano: Basti Schmidt, già finalista a Una Voce per San Marino nel 2022; Jorgen Olsen – vincitore nel 2000 per la Danimarca insieme al fratello nel duo Olsen Brothers – in coppia con la cantante schlager Alexandra Hoffmann; Melissa Mantzoukis, la cantante greco-tedesca protagonista della preselezione greca nel 2023 finita con le minacce di denuncia; il rapper Peat con una canzone di appena 1 minuto e 23 secondi che in caso di vittoria sarebbe quindi la più breve di sempre; Felicia Lu (finalista 2022); Daniel Donskoy (attore, vincitore della versione tedesca de Il Cantante Mascherato); la band nu metal From Fall to Spring; il duo He/Ro formato da due gemelli e Aileen Sager, semifinalista di Deutschland Sucht den Superstar, con un brano scritto da Ralph Siegel.