Junior Eurovision 2023: ecco come si svolgerà la cerimonia di apertura

Mancano solo tre settimane all’inizio dello Junior Eurovision 2023 a Nizza, e oltre a conoscere tutte le canzoni pian piano vengono rivelati tutti i dettagli. Recentemente infatti, l’emittente organizzatrice France Télévisions ha svelato le novità riguardanti la Cerimonia d’Apertura che si terrà il prossimo 20 novembre.

La sede designata per l’evento dei più piccoli è l’Hotel Negresco, struttura alberghiera di lusso situata sulla Promenade des Anglais, il suggestivo lungomare nizzardo noto sia per essere la sede principale dove sfila il Carnevale di Nizza, ma anche tristemente noto per l’attentato nella notte del 14 luglio 2016, durante i festeggiamenti della Presa della Bastiglia (citato nel brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018).

A presentare il Gala ci saranno Manon Théodet e Carla Lazzari, rappresentante francese all’evento nel 2019 con “Bim bam toi” e che ha già presentato sia lo Junior Eurovision 2021 che la rispettiva opening ceremony (eccezionalmente svolta senza pubblico a causa dell’aumento dei casi Covid e delle restrizioni relative alla situazione pandemica). Le 16 delegazioni saranno accolte a Nizza dalla giornalista Laura Tenoudji e dall’influencer Ophénya, che si occupa della realizzazione di contenuti digitali per lo Junior Eurovision 2023, e ci sarà anche un piccolo spettacolo con tutti i piccoli rappresentanti francesi dal 2018 al 2022 che eseguiranno il proprio brano dal vivo.

Come da tradizione inoltre, la Cerimonia di apertura servirà anche per determinare quale sarà il Paese che si esibirà per primo, per ultimo e in quale posizione si esibirà Zoé Clauzure, la rappresentante francese, mentre le restanti tredici posizioni verranno determinate dagli organizzatori dello Junior Eurovision 2023 in base a criteri scenici e televisivi. L’evento inoltre sarà trasmesso dal vivo sul canale France 4 ed avrà il commento di Karim Ternane e Julia Gourand.

Verso lo Junior Eurovision 2023

Come già detto, lo Junior Eurovision 2023 si terrà il prossimo 26 novembre al Palais Nikaïa a Nizza alle ore 16. L’Estonia debutterà per la prima volta in gara e con la Germania che ritorna dopo un anno di assenza a seguito delle restrizioni in Armenia nel 2022 per la prima volta in assoluto tutti i membri delle Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) gareggeranno insieme contemporaneamente allo Junior Eurovision Song Contest.

I sedici partecipanti al concorso sono i seguenti:

Albania – Viola Gjyzeli – "Bota ime"

Armenia – Yan Girls – "Do It My Way"

Estonia – Arhanna – "Hoiame kokku"

Francia – Zoé Clauzure – "Coeur"

Georgia – Anastasia and Ranina – "Over the Sky"

Germania – Fia – "Ohne Worte"

Irlanda – Jessica McKean – "Aisling"

Italia – Melissa and Ranya – "Un mondo giusto"

Macedonia del Nord – Tamara Grujeska – "Kaži mi, kaži mi koj"

Malta – Yulan – "Stronger"

Paesi Bassi – Sep and Jasmijn – "Holding On to You"

Polonia – Maja Krzyżewska – "I Just Need a Friend"

Portogallo – Júlia Machado – "Where I Belong"

Regno Unito – Stand Uniqu3 – "Back to Life"

Spagna – Sandra Valero – "Loviu"

Ucraina – Anastasia Dymyd – "Kvitka"

L’Italia potrà seguire l’evento e tifare (oltre che votare) per Melissa e Ranya su Rai 2, ancora una volta con il commento di Mario Acampa, veterano dello Junior Eurovision dai tempi di Rai Gulp nonché uno dei relatori in Sala Stampa a Torino all’Eurovision 2022 insieme a Carolina di Domenico e Laura Carusino.