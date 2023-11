Marco Mengoni, è platino in Svizzera per “Due vite”

Altra certificazione estera per Marco Mengoni, e di nuovo in Svizzera. L’artista di Ronciglione, infatti, vede “Due vite” arrivare al disco di platino nel Paese elvetico.

Marco Mengoni, la Svizzera e il tour europeo

Tale riconoscimento arriva in virtù del fatto che la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023 e quarta all’Eurovision Song Contest di Liverpool (con picchi molto elevati su Rai1) ha raggiunto le 15.000 copie vendute. Questa quota ha valore per le canzoni francesi e italiane pubblicate a partire dal 2017; per tutte le altre dal 2013 si parte da 20.000.

Quello svizzero è il primo mercato estero (vicino di casa, ma sempre estero) nel quale Mengoni si è riuscito a ritagliare uno spazio tale da ricevere certificazioni.

Nel frattempo, il tour europeo dell’artista ha vissuto la propria chiusura all’Olympiahalle di Monaco di Baviera. Un percorso trionfale, il suo, dal momento che ovunque sia andato è stato accolto dal tutto esaurito (anche a Zurigo, dove si è esibito all’Hallenstadion).

Nel corso delle varie serate, lo si è visto interpretare (a Bruxelles e poi allo Zenith di Parigi) la versione franco-italiana della canzone in oggetto, “La dernière chanson (Due vite)“, come anche, a Barcellona, un autentico accenno di rivisitazione in chiave flamenco. E non è mancato il ritorno della cover di “Let it be” dei Beatles che ha incantato l’Ariston a febbraio.

Le certificazioni di Marco Mengoni

Di seguito l’imponente resoconto delle certificazioni di Marco Mengoni in Italia.

Vale la pena ricordare che, per i singoli, dal 2022 sono cambiati i parametri per i dischi d’oro e di platino: si parte da 50.000 (oro), poi 100.000 (platino) e poi ogni ulteriori 100.000 copie fino al diamante (1 milione).

Album

Materia (2021-2022-2023) – Quintuplo platino (Terra, Pelle e Prisma sono conteggiati insieme)

Parole in circolo (2015) – Quadruplo platino

Le cose che non ho (2015) – Quadruplo platino

Atlantico (2018) – Quadruplo platino

Re matto (2010, EP) – Triplo platino (comprende anche l’edizione dal vivo)

Pronto a correre (2013) – Triplo platino

Marco Mengoni Live (2016) – Doppio platino

Dove si vola (2009, EP) – Platino

Solo 2.0 (2011) – Oro

Canzoni