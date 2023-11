MTV EMA 2023: premi per Måneskin, Käärijä e Gjon’s Tears

Assegnati ufficialmente gli MTV EMA – European Music Awards 2023 il tradizionale riconoscimento ai migliori prodotti musicali dell’anno solare organizzato dall’emittente musicale multinazionale MTV. Quella di domenica 5 novembre avrebbe dovuto essere la sera della grande cerimonia di consegna a Paris Villepinte ma lo show è stato annullato per motivi di sicurezza vista la guerra in corso e il rischio di scontri fra le due forti comunità ebraiche e – nelle banlieues – musulmane sul suolo parigino.

L’emittente ha comunque comunicato i vincitori, che come sempre sono stati assegnati a colpi di click, mentre i rispettivi trofei verranno consegnati successivamente. Come avevamo detto c’era tanto Eurovision ed è andata benino: quattro riconoscimenti per gli artisti passati dalla rassegna eurovisiva.

I Måneskin vincono il premio Best Rock, bissando il successo del 2021, a testimonianza che quindi la loro popolarità in Europa è ormai consolidata. Prima vittoria invece al Best Italian Act, premio che era loro sfuggito anche nell’anno del successo all’Eurovision. Erano candidati anche al Best Group (il cui vincitore al momento non è ancora stato comunicato e che li vede tuttora in corsa) e per il Best Live, vinto invece da Taylor Swift.

Käärijä vince la sfida scandinava con Loreen e Alessandra Mele e porta in Finlandia il Best Nordic Act mentre a sorpresa Gjon’s Tears vince per la seconda volta dopo il 2021 il Best Swiss Act: un colpo molto grosso visto che c’erano in corsa alcuni big delle charts nazionali.

Chi non ce l’ha fatta

Già detto di Loreen ed Alessandra Mele, va ricordato che non ce l’hanno fatta Sam Ryder nella categoria Best Push vinta dai sudcoreani Tomorrow XTogether e S10 nel Best Dutch Act vinto dal cantautore FLEMMING, mentre è stato annullato per ovvi motivi il Best Israeli Act che vedeva in corsa Noa Kirel.