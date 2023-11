Eurovision 2024, ecco i 20 autori lusitani del Festival da Canção

RTP, la televisione portoghese, ha diramato l’elenco dei 20 compositori che sono stati scelti per partecipare al Festival da Canção 2024, quello che celebrerà i 60 anni dalla prima edizione. Si tratta di 14 artisti invitati dall’emittente e 6 scelti fra coloro che hanno inviato un brano nella open call aperta dall’emittente.

Come al solito, saranno gli stessi autori a scegliere se affidare il proprio brano ad un artista di loro fiducia oppure scendere in campo in prima persona e mettersi in gara nella manifestazione che assegna il biglietto per l’Eurovision 2024.

Spicca un nome su tutti, quello di Bispo, rapper portoghese reduce da due singoli al primo posto in classifica negli ultimi tre mesi nonché candidato quest’anno al Best Portuguese Act degli MTV European Awards. L’ultimo brano da prima, “Planeta”, lo ha visto duettare con un altro nome noto al mondo eurovisivo, Barbara Tinoco, già in gara alla selezione lusitana.

Accanto a lui merita sicuramente una citazione Maria João Monteiro, 56 anni, nome importante della scena jazz lusitana, 40 anni in carriera e 30 album incisi.

Gli altri nomi

Le sonorità tradizionali dell’Alentejo sono il pane quotidiano di Buba Espinho (autore della canzone dei D.A.M.A in gara nel 2019), mentre Cristina Clara mescola i suoi della cultura lusitana anche delle colonie: il fado la morna e il choro.

Da The Voice of Portugal arrivano il cantautore mozambicano Huca e la cantautrice Iolanda, già autrice del brano di Blacci al Festival da Canção 2022.

Seconda partecipazione per Mila Dores, che fu selezionata dalla tv nel 2019 e poi gareggiò in prima persona.

La scena indie vede invece protagonista João Borsch, nome già con una discreta popolarità nel circuito e due album all’attivo, la band Perpétua e Silk Nobre. Ma ci sarà spazio anche per il cantautore emergente brasiliano Leo Middea, due album all’attivo.

Nena è invece un nome nuovissimo della scena pop lusitana, un album all’attivo in alta rotazione nelle radio nazionali. Sempre fra i nomi del mainstream lusitano c’è poi NOBLE, al secolo Pedro Fidalgo.

No Maka sono invece un duo di dj e producers.

I selezionati della open call

Fra i selezionati della open call spicca João Couto, alla seconda partecipazione come autore dopo quella del 2019, quando scrisse il brano di Pedro Pode.

Figurano poi in questa lista Filipa Ferreira, un altro nome noto, la band LEFT; MELA (ovvero Mariana Gonçalves, che studia da dentista e arriva da The Voice of Portugal); Rita Onofre e Rita Rocha

Il Portogallo all’Eurovision Song Contest

ll Portogallo ha sin qui centrato una sola storica vittoria nel 2017, con “Amar pelos dois” di Salvador Sobral, trionfatore a Kyiv, con RTP che ha poi ospitato la rassegna alla Altice Arena di Lisbona nel 2018.

Al di fuori di questo exploit il cammino portoghese all’Eurovision è composto più di bassi che di alti: un solo altro piazzamento in top 10 negli anni 2000 (il nono posto di Maro a Torino), otto mancate qualificazioni (due blocchi da quattro), l’ultimo posto dell’edizione casalinga. Prima di Sobral, il miglior risultato era il sesto di posto di Lucia Moniz nel 1996 con l’inno al multiculturalismo “O meu coração não tem cor”.