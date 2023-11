Eurovision 2024: la Danimarca sceglierà il 17 febbraio

È tempo di annunci in Scandinavia, Erik Struve Hanse ha svelato ulteriori dettagli in merito al Dansk Melodi Grand Prix 2024, che selezionerà l’artista danese che supererà il ponte di Øresund ed approderà a Malmö per l’Eurovision 2024.

Dopo una settimana dal termine ultimo per inviare i propri brani, Hanse ha rivelato che ben 500 brani sono stati inviati da autori ed artisti desiderosi di poter risollevare le sorti della Danimarca, che non vede la finale dal 2019, e che la selezione avverrà in base alle esigenze televisive di DR e del pubblico danese. In merito a ciò ha dichiarato:

Il Dansk Melodi Grand Prix è un evento che anno dopo anno riunisce danesi di ogni gusto musicale, provenienza ed età. Gli spettatori e il pubblico possono aspettarsi un grande spettacolo, che offre agli artisti un’opportunità unica di presentare performance forti su un palco ambito e con un soffitto abbastanza alto da contenere le grandi emozioni che saranno una parte importante di tutto lo spettacolo del Grand Prix.

Gli otto finalisti saranno rivelati tre settimane prima della finale, che si terrà il 17 febbraio 2024 alla DR Koncerthuset di Copenhagen, e ci sarà un appuntamento televisivo il 10 febbraio per conoscerli. In questa data infatti, i concorrenti finalisti avranno l’occasione di interagire con il pubblico e di eseguire il proprio brano in versione acustica, mentre durante la finale vera e propria potranno usufruire dell’orchestra qualora lo volessero.

La finale del 17 febbraio sarà strutturata in due fasi: nella prima fase, di scrematura, determinerà i primi tre classificati che si sfideranno all’ultimo voto in finalissima e saranno giudicati al 50 percento dal televoto via SMS o via App ed al 50 percento da un gruppo di giurati per metà internazionale e per metà danese. Nelle giurie internazionali saranno presenti rappresentanti degli ultimi cinque Paesi vincitori, dunque anche un giurato dell’Italia (vincitrice nel 2021 con i Maneskin) avrà facoltà di determinare colui o colei che rappresenterà la Danimarca all’Eurovision 2024.

In chiusura, oltre ad annunciare che i presentatori saranno resi noti a Dicembre insieme al prezzo dei biglietti, Hanse ha aggiunto che in qualità di direttore artistico del Dansk Melodi Grand Prix ha cercato di invitare personalmente anche grandi nomi del panorama danese sia per inviare un brano che per partecipare in prima persona, nella speranza che gli artisti naturalmente accolgano questo invito.

La Danimarca verso l’Eurovision 2024

Con oltre 60 partecipazioni all’attivo, la Danimarca è uno dei primi Paesi ad aver partecipato all’Eurovision, e ad oggi conta tre vittorie nel 1963 con “Dansevise” (un anno prima del trionfo di Gigliola Cinquetti), nel 2000 con i fratelli Olsen e “Fly on the wings of love” e nel 2013 con Emmelie de Forest e “Only teardrops”. Inoltre pare che Jorgen Olsen (il più grande dei due) abbia presentato un brano alla selezione tedesca insieme alla cantante tedesca Alexandra Hoffmann.

Dopo la vittoria nel 2013 tuttavia è iniziato un lento declino per la Danimarca, che dal 2015 ad oggi si è qualificata in finale solo per tre volte, dal 2017 al 2019, e senza mai pienamente convincere entrambe le componenti di voto. All’Eurovision 2023 la Danimarca ha schierato in campo il giovane Reiley con “Break my heart”, che di fatto è il primo rappresentante eurovisivo in assoluto delle isole Fær Øer, e nonostante l’enorme popolarità sui social (soprattutto su TikTok) è arrivato terzultimo in semifinale con appena 6 punti dall’Islanda.

L’Eurovision 2024 si terrà come già detto a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024, in seguito alla vittoria di Loreen lo scorso maggio a Liverpool con “Tattoo”, grazie alla quale è entrata nell’Olimpo dei record eurovisivi per essere stata la prima donna ad aver vinto per due volte l’Eurovision Song Contest, impresa che finora in ogni caso era riuscita solo all’irlandese Johnny Logan nel 1980 e nel 1987.

Riuscirà il prossimo rappresentante a riportare la Danimarca in finale?