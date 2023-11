Sanremo 2024: Marco Mengoni ospite e co-conduttore della prima serata

Nel corso del programma Viva Rai 2! Amadeus ha annunciato che Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, sarà ospite e co-conduttore nella prima serata del 74esimo Festival della Canzone Italiana. Il conduttore e direttore artistico era ospite del programma, condotto dall’amico Fiorello su Rai 2, insieme al cantautore di Ronciglione.

La presenza di Mengoni ad aprire metaforicamente il Festival di Sanremo prosegue la striscia di ospitate dei vincitori iniziata nel 2021 con Diodato, nel 2022 con i Måneskin e lo scorso anno con Mahmood e Blanco.

È però la prima volta che un vincitore è anche co-conduttore della serata. Marco Mengoni sicuramente canterà Due Vite, brano con cui ha vinto la kermesse e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest a Liverpool, chiudendo al quarto posto.

Per Marco Mengoni tra l’altro si tratta di un esordio alla conduzione e la sua prima volta sarà proprio sul più importante palcoscenico d’Italia, quello del Teatro Ariston per Sanremo 2024.

Di precedenti con vincitori alla conduzione del Festival c’è sicuramente quello del 2015, con Emma e Arisa al fianco di Carlo Conti, mentre sotto la direzione artistica di Amadeus è stata la volta di Elodie nel 2021, anche se l’artista romana non ha mai vinto finora il Festival di Sanremo.

Dopo il trionfo all’Ariston e la partecipazione all’Eurovision, per il cantautore di Ronciglione è arrivata una sequela di successi e certificazioni grazie al singolo Due Vite, alla hit estiva Pazza Musica in duetto con Elodie, all’album Materia (Prisma), atto conclusivo della trilogia Materia, e del fortunato tour negli stadi proseguito anche in Europa dopo l’uscita di La dernière chanson (Due Vite), versione bilingue in italiano e francese del brano vincitore del Festival.

Appuntamento dunque al 6 febbraio 2024 per la prima serata di Sanremo 2024, 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, con la conduzione di Amadeus (che ne è anche direttore artistico) e la co-conduzione di Marco Mengoni, ovviamente in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston di Sanremo.

Per i fan del cantautore di Ronciglione (VT), segnaliamo che potete inoltre vederlo sul palco dello speciale “Amazing – Fabio De Luigi”, la commedia evento prodotta da Amazon e disponibile sul servizio streaming Prime Video, dove ad oggi risulta anche il più visto.