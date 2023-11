Eurovision 2024: ecco i partecipanti alla selezione in Estonia

Tra ieri e oggi, in vista dell’Eurovision 2024, l’Estonia ha svelato le sue carte rivelando i 25 partecipanti all’Eesti Laul, giunto alla sua sedicesima edizione ed alla prima senza Tomi Rahula a capo dell’organizzazione dopo oltre cinque anni nonché capodelegazione dell’Estonia.

La dipartita di Rahula ha portato ad un interessante cambio di regolamento, per certi versi simile al Melodi Grand Prix delle edizioni tra il 2020 ed il 2022, che comporta dunque la presenza di venti partecipanti che dovranno passare attraverso la semifinale e di cinque nomi già qualificati secondo esigenze di direzione artistica. I venti nomi che dovranno superare la semifinale sono i seguenti:

5miinust & Puuluup – “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” (Noi non sappiamo nulla di questi farmaci)

Anet Vaikmaa – “Serotoniin” (Serotonina)

Antsud – “Vetevaim” (Spirito dell’acqua)

Cecilia – “FOMO”

Ewert and the two dragons – “Hold me now”

Inga – “No dog on a leash”

Ingmar – “Dreaming”

Laura – “Here’s where I draw the line”

Multikas & Ewert Sundja – “Oblivion” (Oblio)

Ollie – “My friend”

Peter Pöder – “Korra veel” (Un’altra volta)

Silver Jusilo – “Lately”

Sofia Rubina – “Be good”

Traffic – “Wunderbar” (Meraviglioso)

Yonna – “I don’t know about you”

Diversi ritorni ed anche qualche nome rilevante come ad esempio Ewert and the two dragons, band indie-rock attiva da 15 anni con diversi successi alle spalle capitanata da Ewert Sundja, che partecipa non solo con la band ma anche con il gruppo Multikas. Ritorna in gara all’Eesti Laul dopo aver condotto l’edizione del 2022 anche Laura Poldvere, alla sua ottava partecipazione al concorso e dopo due anni in cui, in seguito all’ultimo posto raggiunto all’Uuden Musikiin Kilpailu con “Play”, aveva annunciato di chiudere con i concorsi musicali. Laura ha già partecipato all’Eurovision due volte, nel 2005 (con le Suntribe) e nel 2017 (insieme a Koit Toome), senza essere mai riuscita ad arrivare in finale (destino che condivide con lo sloveno Omar Naber)

Ritorno molto gradito tra i fan è anche quello di Oliver Mazurtsak, noto anche come Ollie, tra i favoritissimi nel 2023 con “Venom” che si è dovuto accontentare del secondo posto poiché il pubblico estone ha preferito Alika e la sua “Bridges”, insieme a quello di Silver Laas, al suo quinto tentativo ma al suo primo da solista, avendo già partecipato all’Eesti Laul con la band Traffic insieme a Stig Rasta, altro veterano del concorso estone che ha firmato il brano con cui Laas parteciperà. I cinque già qualificati per la finale invece sono:

Brother Apollo -“Bad boy”

Carlos Ukareda -“Never growing up”

Daniel Levi -“Over the moon”

Uudo Sepp & Sarah Murray -“Still love”

Nele-Liis Vaiksoo -“Käte ümber jää” (Ghiaccio tra le mani)

I qualificati di diritto sono tutti esordienti all’Eesti Laul tranne per la band Daniel Levi, secondi nell’edizione 2015 vinta da Stig Rasta ed Elina Born con “Goodbye to yesterday”. Insieme a loro ci sarà anche Carlos Ukareda, finalista di Estonia Idol nel 2018, talent show che fu vinto quell’anno da Uudo Sepp, anche lui in gara con la norvegese Sarah Murray.

Tutti i brani saranno pubblicati a dicembre, mentre la semifinale avrà luogo il 20 gennaio prossimo, e i venti semifinalisti saranno giudicati da una giuria internazionale e dal televoto estone. I cinque fortunati che passeranno il turno dovranno vedersela poi con i cinque qualificati di diritto nella finale il 17 febbraio, in cui ci saranno due turni di votazione. Nella prima fase i dieci finalisti saranno giudicati da una giuria internazionale e dal televoto. I primi tre classificati poi subentreranno ad una seconda fase, in cui sarà il solo televoto a determinare il vincitore assoluto dell’edizione.

L’Estonia verso l’Eurovision 2024

L’Eurovision 2024 segnerà il compimento di trenta rivoluzioni dalla prima partecipazione dell’Estonia, nel lontano 1994 quando sempre più Paesi dell’Est Europa si affacciarono con occhi curiosi al concorso, volenterosi di mostrare la loro cultura e di far sentire la propria voce a livello internazionale.

È stata proprio l’Estonia il primo Paese tra quelli che hanno debuttato negli anni Novanta a vincere nel 2001, con Tanel Padar, Dave Benton e 2XL ed il brano “Everybody”, con quello che fu allora il terzo punteggio più alto di sempre (198 punti). È ad oggi l’unico Paese insieme alla Slovenia ad aver partecipato ad ogni semifinale dal 2004 ad oggi, senza mai vincere né ritirarsi né raggiungere la top 10 (che prevedeva dal 2004 al 2007 il raggiungimento automatico della finale l’anno dopo).

All’Eurovision 2023 l’Estonia è ritornata a sorpresa in top 10 dopo cinque anni, grazie all’elegante “Bridges” di Alika ed al suo piano “stregato”, totalizzando un totale di 168 punti ed un ottavo posto in totale e risultando la seconda migliore classificata della sua semifinale (dopo essere arrivata decima in quella stessa semifinale).