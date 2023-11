Eurovision 2024: Francia, che colpo! Slimane andrà a Malmö

Annuncio sensazionale della Francia per quanto riguarda l’Eurovision 2024 di Malmö (7-11 maggio). Basta il nome a farne capire la portata: Slimane.

Eurovision 2024: il colpo Francia con Slimane

Sarà il trentaquattrenne di Chelles, a meno di 20 km da Parigi, origini algerine, a rappresentare il Paese transalpino nell’edizione svedese. Si tratta, nella sostanza, del nome più pesante che la Francia porta almeno dal 2009 in termini di fama attuale.

Al tempo, infatti, fu scelta internamente Patricia Kaas, i cui album in quel momento avevano una fortissima presa sul pubblico francese (finì ottava con “Et s’il fallait le faire“). Fu diverso il caso di Anggun, in gara nel 2012, ma con una carriera che aveva bisogno di rilancio internazionale (e non lo ebbe).

Slimane: la carriera e i successi

La situazione attuale di Slimane (all’anagrafe Slimane Nebchi), però, è di ancora maggior peso, perché tutti i suoi quattro album dal 2016 al 2022 sono finiti al numero 1 delle classifiche francesi, valloni e romande (ma anche in quelle svizzere è sempre stato in top ten).

Quasi paradossale il fatto che i singoli abbiano avuto meno riscontri di vendita (soltanto “Paname” è entrato in top ten, da decimo), ma della loro innegabile diffusione si può tenere traccia tramite YouTube e Spotify. Sulla piattaforma svedese, del resto, Slimane assomma due milioni di ascoltatori mensili.

Su quella video, invece, a farla da padrone sono “A fleur de toi” (cover di Vitaa, che gli ha aperto la strada verso la vittoria a The Voice: La plus belle voix nel 2016), “Viens on s’aime“, “Des milliers de je t’aime” (tra le più recenti), “Adieu” e la versione acustica di “Nous deux“. Famosissime anche, con Vitaa, che per un periodo è stata anche la sua compagna, “Avant toi” e “Ça va, ça vient“.

Insieme a Naestro, Gims, Vitaa e Dadju, inoltre, nel 2018 ha rilasciato una versione italo-francese della celeberrima “Bella ciao“. Al suo attivo, negli album, ci sono un disco di diamante e tre di platino in Francia nonché due di platino e uno d’oro in Belgio. Con i singoli, invece, due diamanti, tre platini e tre ori in Francia, un oro in Belgio. A questo si aggiunge il diamante della citata versione di “Bella ciao”.

Eurovision 2024: “Mon amour” di Slimane già stasera

C’è già anche il titolo della canzone: si chiamerà “Mon amour” e verrà rilasciata questa sera all’interno del notiziario delle 20, quello condotto da Anne-Sophie Lapix. Slimane sarà in gara direttamente nella finale dell’11 maggio, in quanto la Francia fa parte delle Big 5.

“Mon amour” sarà ufficialmente la prima canzone dell’edizione 2024 a essere rilasciata, un fatto del tutto anomalo per la Francia che spesso ha preso tempo fino a marzo. Possibile una strategia combinata con l’artista: del resto venerdì 10, ai NRJ Music Awards, farà parte di un ricco cast di partecipanti che comprende Måneskin e Loreen, vincitori nel 2021 e 2023, ma anche Mika, che ha condotto nel 2022.

Slimane è il quarto cantante in gara noto, dopo Mustii per il Belgio, Silia Kapsis per Cipro e Marina Satti per la Grecia.

Queste le parole dell’artista riportate da eurovision.tv:

Mi sembra difficile non guardarmi allo specchio ora che so che rappresenterò il mio Paese all’Eurovision! Quando ci penso suona davvero pazzesco. I miei primi concerti nei bar della Pigalle, sembra ieri. Mio padre che mi porta al mio primo casting. E poi The Voice. Il mio incontro con il pubblico. Quel meraviglioso pubblico che mi ha dato la forza e il desiderio per affrontare una delle sfide più grandi della mia carriera. Questa è un’immensa fonte di orgoglio. Anche una grande responsabilità. A maggio, canterò di fronte a quasi 200 milioni di persone. Canterò per i miei genitori. Per mia figlia. Per la Francia. E per voi, voi per cui ho scritto questa canzone.

Così Alexandra Redde-Amiel, numero 1 della delegazione francese:

Slimane è un grande artista, ma è molto più di questo: è una personalità che unifica, che si carica noi tutti sulle spalle e ci porta nel suo mondo! Quando la società è preda di passioni e disordini nel mondo, Slimane è l’artista che ci permette di uscire e calmarci. Supportato dai suoi fan, è la nostra migliore chance di sedurre gli europei con il suo talento e il suo carisma, e con la capacità di portare le fortune dalla sua parte. Questa scelta dimostra anche l’ambizione di France Télévisions per l’Eurovision, un programma che attrae una sempre maggior platea in Francia ogni anno, destinata a salire ulteriormente. Segue le nostre ultime due vittorie in tre edizioni allo Junior Eurovision, che ospiteremo a Nizza, in Francia, a novembre (il 26, N.d.R.). Il tempo verrà per svelare la canzone con cui Slimane rappresenterà i nostri colori!

La Francia, nel 2023, è stata rappresentata da La Zarra con “Évidemment” a Liverpool. Partita con altissime attese, l’artista non ha saputo trasformarle in realtà: al 16° posto con 104 punti si è accompagnato, peraltro, un dito medio mostrato al pubblico una volta conosciuto l’esito finale della votazione.