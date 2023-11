Eurovision 2024, ecco “Mon amour”, la canzone di Slimane (Francia)

Pochi minuti fa è stata presentata “Mon amour”, la ballad con cui Slimane rappresenterà la Francia all’Eurovision Song Contest 2024. L’artista franco-algerino, 34 anni e 3 milioni di dischi venduti in Francia e nel mondo francofono, è autore del brano insieme al team con cui di solito collabora.

Un vero e proprio all-in per la Francia che punta a vincere o almeno a piazzarsi in Top 5 con uno dei nomi di maggiori spicco del mainstream nazionale ed in generale dell’universo di lingua francese. La canzone è stata presentata sall’interno del notiziario delle 20, quello condotto da Anne-Sophie Lapix. Slimane sarà in gara direttamente nella finale dell’11 maggio, in quanto la Francia fa parte delle Big 5.