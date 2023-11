Eurovision 2024: Ucraina, pubblicata la lista dei candidati per la selezione nazionale

È stata da poco pubblicata dalla tv pubblica UA:PBC la lista dei venti candidati per il prossimo Vidbir 2024, la selezione nazionale dell’Ucraina per l’Eurovision Song Contest. Gli artisti che si contenderanno il volo per Malmö sono:

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Spicca subito il nome di Mélovin che ha già rappresentato l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2018 con “Under the Ladder” classificandosi diciassettesimo, un po’ sotto alle aspettative. Aveva già provato a rappresentare l’Ucraina all’Eurovision l’anno precedente, ma arrivò quinto alla selezione nazionale vincendo il televoto, ma perdendo a causa del basso punteggio della giuria. Erano anni in cui Mélovin viveva l’onda lunga del successo a X Factor Ukraine nel 2015 e ora ha bisogno di riconfermarsi.

Un altro nome che magari in un primo momento può passare inosservato è Carpetman, cioè MC KylymMen, membro dei Kalush Orchestra che nel 2022 hanno trionfato a Torino all’Eurovision Song Contest. Si tratta forse del componente dallo stile più eccentrico: è il ballerino hip hop con il corpo tutto tatuato che ha ipnotizzato milioni di spettatori l’anno scorso.

Anche Jerry Heil è un nome degno di nota: assoluta favorita alla vittoria l’anno scorso al Vidbir 2023, si è dovuta accontentare di un terzo posto inaspettato. Quest’anno gareggerà con alyona alyona, probabilmente la rapper più famosa in Ucraina. Una coppia, quindi, di assoluto livello e che ha già avuto una collaborazione con Monika Liu, la rappresentante della Lituania all‘Eurovision Song Contest 2022 per la realizzazione di “Dai Boh“. Heil e alyona alyona fra l’altro sono accomunate dalla vittoria in anni diversi del Public Choice ai Music Moves Europe Awards, il premio internazionale dedicato agli artisti emergenti organizzato da Ebu, Creative Europe, Unione Europea e Reperbahn Festival.

Alyona alyona non è comunque nuova al mondo eurovisivo: ha fatto parte, infatti, della giuria dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2021 e ha realizzato una collaborazione con Alina Pash, l’artista che avrebbe dovuto rappresentare l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2022, ma che è stata fermata da uno scandalo.

Il Vidbir 2024, inoltre, dimostra chiaramente l’influenza del produttore Ivan Klymenko, proprietario dell’etichetta ENKO, sul mondo dello spettacolo ucraino. Sette partecipanti, infatti, sono legati a lui che quest’anno ha avuto anche l’onore di essere il coach della 13. edizione di The Voice in Ucraina. Tra loro ci sono alyona alyona e Jerry Heil, ANKA, Carpetman, NAHABA, STASYA, YAKTAK, Julia Belei. Anche Ivan Klymenko non è di certo un nome nuovo: tra i numerosissimi brani prodotti c’è anche nientemeno che “Stefania” dei Kalush Orchestra.

Dmytro Shurov (Pianoboy), il produttore musicale di Vidbir 2024, ha commentato così la lista dei venti candidati (scelti dopo una selezione di 400 nomi):

Ucraina, sono molto felice di presentarti i venti artisti che quest’anno competeranno per l’opportunità di rappresentarti all’Eurovision 2024! Sono tutti diversi e originali, ma sono uniti da un cuore affettuoso, talento e un’enorme sete di vittoria. Sono grato a ciascuno di loro per l’energia sincera e costruttiva che mettono nelle loro canzoni. Sono particolarmente grato a tutti coloro che sono riusciti a entrare nella lista lunga. Avete reso possibile questa selezione creando questa potente carica. L’anno prossimo sarà una nuova storia e una nuova possibilità. Oggi è la nostra storia.

Da questi venti artisti si passerà ad un’ulteriore selezione di dieci artisti che verranno svelati entro il 20 novembre dopo aver svolto le audizioni in persona (senza diretta televisiva). Online, inoltre, vi sarà la possibilità di ripescare un concorrente. Gli undici selezionati saranno i finalisti del Vidbir 2024, che a differenza dell’anno scorso, si svolgerà in febbraio: il risultato, come sempre, sarà determinato da giuria e pubblico. L’elenco completo dei finalisti, inclusa la wildcard, sarà rivelato entro il 29 dicembre.

Il Vidbir

Il Vidbir è il modello di selezione dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest dal 2016 ed ha portato un primo posto nella kermesse europea proprio nel 2016 con Jamala, un 24. posto con gli O. Torvald nel 2017, un 17. posto con Melovin nel 2018, un altro primo posto nel 2022 con i Kalush Orchestra e un ottimo sesto posto quest’anno con i Tvorchi.

Gli anni tra il 2019 e il 2022 sono stati molto particolari: nel 2019, infatti, dopo il caso di Maruv l’Ucraina non ha voluto partecipare all’Eurovision; nel 2020, invece, la vittoria dei Go_A si rivelò in un primo momento inutile perché di lì a poco l’Eurovision sarebbe stato cancellato a causa della pandemia del Covid-19, ma avrebbe permesso a loro di partecipare alla gara europea nel 2021 senza passare attraverso la selezione nazionale.

Nel 2022, a vincere fu Alina Pash, ma fu costretta alla squalifica lasciando il posto ai Kalush Orchestra che avrebbero trionfato a Torino.

Il Vidbir è, con ogni probabilità, tra le migliori selezioni dell’Eurovision Song Contest: ha centrato ben due vittorie alla kermesse europea in sole sette edizioni del programma riuscendo a raccogliere il meglio del pop del territorio ucraino.

L’Ucraina all’Eurovision Song Contest

L’Ucraina è uno degli Stati più forti all’Eurovision Song Contest. Dal debutto nel 2003, non ha mai mancato la finale nazionale e ha già vinto tre volte il concorso: nel 2004 con “Wild Dances” di Ruslana, nel 2016 con “1944” di Jamala e nel 2022 con “Stefania” dei Kalush Orchestra.

I Go_A, poi, meritano una menzione speciale essendo diventati famosi in Italia dopo aver rappresentato l’Ucraina nel 2021 con il brano “Shum”, anche se avrebbero dovuto rappresentare il Paese già nel 2020 con “Solovey“.

“Shum” è diventata presto virale, ricevendo un ampio margine di consensi (è arrivata in classifica in Italia, dopo essere risultata la più televotata sia in semifinale che in finalissima) e giungendo al secondo posto al televoto dietro l’Italia dei Måneskin, per poi terminare al quinto posto generale. La band, poi, si è esibita il 10 luglio 2022 a Siracusa e il primo maggio durante il concertone a Roma in diretta TV.

L’Eurovision per l’Ucraina è sempre stato un veicolo per valorizzare la propria cultura e far emergere la propria identità, specialmente dopo anni di controllo sovietico. Ed è proprio per i conflitti con la Russia che l’Ucraina non ha partecipato all’Eurovision nel 2015 e nel 2019.