Sanremo Giovani, gli 8 selezionati: ci sono Santi Francesi e Clara di “Mare fuori”

Ufficiale la lista degli 8 selezionati da Sanremo Giovani per la finale del 19 dicembre prossimo nella quale – assieme ai 4 che usciranno da Area Sanremo – si giocheranno tre posti per il Festival di Sanremo 2024.

Poche sorprese, anche se evidentemente con solo otto posti a disposizione qualche esclusione eccellente c’è. Fuori Kaze, la spokeperson dell’Eurovision 2023, non passano neanche Beatrice Quinta (ex X Factor), Cara e Alex Wyse (ex Amici). Ecco la lista ufficiale

bnkr44 – Effetti speciali (Puro srl)

Clara – Boulevard ( Warner)

Grenbaud – Mama (Universal)

Jacopo Sol – Cose che non sai (Universal)

Lor3n – Fiore d’inverno ( Musica è)

Santi Francesi – Occhi tristi (Sony)

Tancredi – Perle (Warner)

Vale LP – Stronza ( Sugar)

Chi sono gli 8 selezionati

bnkr44– I fiorentini bnkr44 sono un gruppo pop-punk sulle scene molto popolare fra i giovanissimi. Tre album all’attivo, il grande pubblico li conosce per averli visti in duetto lo scorso anno proprio a Sanremo con Sethu nella cover di “Charlie fa surf” dei Baustelle. Incidono per una etichetta indipendente, la Puro srl che nel caso debutterebbe al Festival.

Clara – Il solo nome potrebbe dire poco, ma unendo il cognome, ovvero Soccini, ecco che diventa un volto già noto al pubblico televisivo: 24 anni, varesina, è infatti l’attrice e cantante che interpreta Crazy J nella serie Mare Fuori. Quest’estate è stata in alta rotazione con una serie di singoli firmati da Matteo Paolillo (col quale rischia di scontrarsi all’ Ariston): su tutti “Origami all’alba”.

Grenbaud- Simone Buratti, milanese, 20 anni, è uno dei fenomeni dell’anno su Twitch, dove è uno degli uno degli streamer più seguiti d’Italia (900.000 followers). Il suo singolo “Ballare” è andato molto forte sui social, ma ne ha già diversi all’attivo.

Jacopo Sol- Jacopo Porporino, nato a San Severo (Foggia), cresciuto ascoltando Pino Daniele e David Bowie, è esploso musicalmente nel 2022, quando si è trasferito a Milano. L’artista tacconta nelle sue canzoni la sua vita divisa tra la carriera universitaria e la sua grande passione per la musica. Anche per lui alcuni singoli all’attivo.

Lor3n- Lorenzo Iavagnilio, in arte Lor3n, nato ad Isernia nel 2001. Un Ep pubblicato in maniera autoprodotta nel 2001, poi il passaggio all’etichetta indipendente Musica è con cui ha pubblicato alcuni singoli.

Santi Francesi – In rampa di lancio il duo torinese (Alessandro De Santis e Mario Francese) che hanno cominciato come The Jab ad Amici, poi hanno vinto Musicultura 2022 sempre con questa denominazione. Poi il cambio e la presentazione ad X Factor del quale sono campioni uscenti. “La noia” è l’ultimo singolo. All’attivo un album come The Jab e un EP con il nuovo nome.

Tancredi – Tancredi Cantù Rajnoldi, milanese, è un volto noto a chi segue Amici. Figlio del direttore creativo della maison Armani, 22 anni, alcuni singoli ai vertici delle charts. Nell’estate 2022 è stato in alta rotazione con il singolo “Faccio da me”, insieme a Rettore.

Vale LP- Il cavallo della sugar è Valentina Sanseverino, 22 anni casertana, in arte Vale LP (Vale La Pena) lanciata dalla partecipazione ad X Factor 2021 (era nella squadra di Emma), quando ha inciso l’inedito “Cheri”, che seguiva all’EP pubblicato da indipendente nel 2020.