Eurovision 2024: la Cechia sceglierà il 4 dicembre

A una settimana esatta dalla scadenza per l’invio dei brani, la Cechia ha rivelato che il rappresentante per l’Eurovision 2024 a Malmö sarà scelto il prossimo 4 dicembre.

La notizia arriva direttamente da un comunicato stampa del responsabile della stampa Ahmad Halloun, oltre che dai post recentemente pubblicati sul profilo Instagram ufficiale di ESCZ 2024. Delle 200 canzoni inviate all’emittente Ceska Televize solo cinque saranno selezionate da un’apposita commissione musicale (presieduta da Cesar Sampson, terzo a Lisbona per l’Austria e nuovo membro della delegazione ceca) giungeranno alla fase finale.

Per la prima volta in assoluto inoltre, la sesta edizione di ESCZ sarà trasmessa dal vivo sulla televisione ceca, in particolare sull’emittente culturale ČT Art (che condivide il segnale con ČT Déčko, che trasmette programmi per bambini fino alle ore 20:00) a partire dalle 20:15 in un’inedita sede rispetto alle precedenti edizioni. Infatti la selezione prenderà vita presso la Roxy Music Hall di Praga, un locale nel centro della radiosa capitale mitteleuropea che ha ospitato negli anni anche i concerti di diversi rappresentanti eurovisivi, dai We Are Domi (Cechia 2022) ai Go_A (Ucraina 2021), e sarà possibile prendere parte alla serata come pubblico.

A presentare l’evento sarà ancora una volta l’attore e cantante Adam Misik, sarà interamente condotto in inglese e reso disponibile sul canale ufficiale dell’Eurovision Song Contest oltre che dalla piattaforma streaming ceca iVysílání. I brani resteranno completamente inediti fino alla serata, come accadrà quest’anno per il Festivali i Kenges e come accade da anni per il nostro Festival di Sanremo, e stando al comunicato il vincitore verrà nuovamente determinato dal televoto, anche se non si sa ancora in che modo sarà possibile votare, né se potranno votare anche i non-cechi. L’anno scorso ad esempio le vincitrici Vesna furono determinate al 30% dai voti degli abitanti cechi ed al 70% dai votanti internazionali durante un’intera settimana disponibile.

Anche qui è toto nomi per chi potrebbe essere tra i cinque fortunati, tra i possibili ritorni ci sarebbero ancora una volta Pam Rabbit e i Valentines (partecipanti nel 2022), ma occhio anche a diversi nomi che hanno preso parte al Songwriting CZ 2023, fucina settembrina di nuova musica dalla quale la delegazione ceca ha spesso pescato a piene mani e dalla quale sono nate “Who the hell is Edgar?” e “Lights off”, tra questi ci sono la band ceco-slovacca John Wolfhooker (il frontman ha partecipato come produttore e autore), il cantautore Kristian Komedie e la rock band praghese Mydy.

Apparentemente si sarebbe tirato indietro il nome che più di tutti aveva creato un certo hype, ovvero Adonxs, cantautore e ballerino slovacco reduce da una vittoria a Czech Idol nel 2021 e da una serie di brani piazzati al numero uno nelle classifiche ceche e slovacche nel 2022, motivando questo ritiro con la voglia di presentarsi con più consapevolezza per l’Eurovision 2025. Infatti a partire da quest’anno potevano inviare il brano non solo cittadini cechi o band che avessero il frontman ceco, ma anche artisti della Slovacchia con residenza in Cechia.

La Cechia verso l’Eurovision 2024

Debuttante nel 2007 insieme al Montenegro, la storia della Cechia all’Eurovision non è iniziata nel migliore dei modi, ottenendo due ultimi ed un penultimo posto in semifinale nei primi tre anni in cui ha gareggiato (l’ultimo di questi a zero punti). A ciò è seguito un lungo iato conclusosi quasi sei anni dopo, quando il Paese è ritornato a gareggiare con costanza.

All’Eurovision 2023 la Cechia ha ottenuto la seconda top 10 della sua breve storia eurovisiva, grazie alle Vesna ed alla forza del brano “My sister’s crown”, cantato in ceco, bulgaro, ucraino ed inglese. È stato anche il primo brano con degli inserti in lingua ceca ad aver preso parte ad una finale dell’Eurovision. Un ottimo percorso, soprattutto se si pensa che l’emittente ČT aveva valutato un ritiro del Paese per l’edizione angloucraina.

L’Eurovision 2024 si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio in seguito alla vittoria di Loreen a Liverpool con il brano “Tattoo”. Proprio oggi è stato rivelato e stabilito che lo slogan della settima edizione in terra svedese sarà ancora una volta “United by music” e che per mantenere e solidificare il brand Eurovision (stando a quanto asserito dal Reference Group) non ci saranno nuovi slogan per le edizioni a venire.