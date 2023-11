Eurovision 2024: ecco i sei artisti in corsa per l’Azerbaigian. C’è un volto noto

Ictimai TV, la tv pubblica dell’Azerbaigian, ha diramato i nomi dei sei artisti in corsa per la rappresentare lo Stato caucasico all’Eurovision 2024, di scena a Malmö dal 7 all’11 maggio.

I sei artisti hanno superato una serie di audizioni dal vivo che hanno determinato diversi tagli, in particolare l’ultimo che ha ridotto i partecipanti alla selezione da 15 a 6 appunto. Fra i candidati rimasti ancora in corsa spicca sicuramente il nome di AISEL, nota per aver rappresentato l’Azerbaigian all’Eurovision 2018 di Lisbona e per essere stata la prima artista azera nella storia dell’Eurovision a non centrare la qualificazione per la finale.

Nel 2018 la qualificazione per AISEL è mancata per soli 14 punti e tornare all’Eurovision rappresenterebbe per lei un punto di riscatto dato che avrebbe la possibilità di riportare in finale il suo Paese, anche dopo la mancata qualificazione nel 2023. Proprio quest’anno, infatti, nell’edizione di Liverpool, è arrivato il peggior risultato dell’Azerbaigian nel concorso: i TuralTuranX, il duo che ha rappresentato la terra del fuoco nella città natale dei Beatles, si sono fermati in semifinale al quattordicesimo posto con solo 4 punti.

Di seguito, la shortlist completa degli artisti in corsa per rappresentare l’Azerbaigian all’Eurovision 2024 con un link dove poter ascoltare alcuni loro brani o guardare alcune delle loro performance:

Nulla si conosce per il momento sui brani che potrebbero portare i candidati artisti per difendere i colori azeri all’Eurovision 2024. Sicuramente, come per l’edizione di Liverpool, anche per l’edizione di Malmö si cercherà di designare un brano che sia di totale produzione azera, abbandonando, quindi, la produzione svedese, da sempre punto di appoggio per determinare il brano in gara all’Eurovision.

L’Azerbaigian verso l’Eurovision 2024

La prima partecipazione dell’Azerbaigian risale all’Eurovision 2008, dove riuscì a ottenere un ottimo ottavo posto. Dal 2009 una scia di risultati davvero positivi: la vittoria nel 2011 e l’organizzazione del concorso nel 2012 e fino al 2013 un posto assicurato in top 5. Dal 2014 c’è stata un’inversione di risultati: piazzamenti discreti verso la metà della classifica, due eliminazioni (2018 e 2023) e un’unica top 10 nel 2019.