Marco Mengoni, quinto disco di platino per “Due vite”

Soddisfazione discografica per Marco Mengoni. “Due vite”, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo ed è arrivata quarta all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool per l’Italia, è quintuplo disco di platino.

Tale certificazione è applicata, in base alle soglie attuali, per un numero di copie vendute superiore a 500.000.

Marco Mengoni: la discografia e il successo

Il quinto platino arriva al termine della lunga serie di concerti tenuti dall’artista prima in Italia, con il picco di San Siro e Circo Massimo a Milano e Roma rispettivamente, e poi in Europa, con la passione che è arrivata fino ad alcune delle principali arene continentali, dove ha eseguito anche la versione francese, “La dernière chanson (Due vite)“.

A livello di dischi di platino, “Due vite” va ad affiancare nel personale ruolino di marcia del cantante di Ronciglione “Ti ho voluto bene veramente“, il grande successo del 2015. Davanti ormai solo “Guerriero“, dell’anno precedente.

C’è però una differenza: al tempo le soglie erano diverse. Da gennaio 2014 al 25 gennaio 2015 si arrivava a cinque platini con 150.000 e 250.000 copie vendute rispettivamente. Il sesto platino di “Guerriero” è arrivato nel 2019, sotto quest’ultimo regime; per “Ti ho voluto bene veramente” si parla invece del 2017.

Numeri di rilievo anche per il video ufficiale, che sta viaggiando ben oltre i 95 milioni di visualizzazioni su YouTube, preceduto dalle due canzoni sopracitate (141 milioni per “Ti ho voluto bene veramente” e 124 per “Guerriero”). Numeri lusinghieri, insomma, per il futuro co-conduttore per una sera del Festival di Sanremo 2024.

Le certificazioni di Marco Mengoni

Di seguito l’imponente resoconto delle certificazioni di Marco Mengoni in Italia.

Vale la pena ricordare che, per i singoli, dal 2022 sono cambiati i parametri per i dischi d’oro e di platino: si parte da 50.000 (oro), poi 100.000 (platino) e poi ogni ulteriori 100.000 copie fino al diamante (1 milione).

Album

Materia (2021-2022-2023) – Quintuplo platino (Terra, Pelle e Prisma sono conteggiati insieme)

Parole in circolo (2015) – Quadruplo platino

Le cose che non ho (2015) – Quadruplo platino

Atlantico (2018) – Quadruplo platino

Re matto (2010, EP) – Triplo platino (comprende anche l’edizione dal vivo)

Pronto a correre (2013) – Triplo platino

Marco Mengoni Live (2016) – Doppio platino

Dove si vola (2009, EP) – Platino

Solo 2.0 (2011) – Oro

Canzoni