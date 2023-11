Resoconto della cerimonia di apertura dello Junior Eurovision 2023 (a Nizza)

È andata in scena oggi la cerimonia di apertura dello Junior Eurovision 2023, che avrà luogo al Palais Nikaia, a Nizza, questa domenica 26 novembre alle 16.

La cerimonia ha avuto luogo all’hotel Le Negresco di Nizza, con la conduzione di Manon Théodet e Carla Lazzari, affiancate dalla giornalista Laura Tenoudji che aveva l’incarico di annunciare gli artisti e le delegazioni in gara prima della passerella sul red carpet.

Le due conduttrici, una volta ricevuti gli artisti, hanno fatto a tutti la stessa domanda: “Se fossi un supereroe, quale sarebbe il tuo superpotere?”.

Ad aprire la cerimonia ci ha pensato un corpo di ballo con delle cheerleader, che si sono scatenate sulle note di “Dance the night” di Dua Lipa e un remix di “Don’t stop ’till you get enough” di Michael Jackson.

Dopo la tradizionale sfilata sul red carpet, 5 ex concorrenti francesi dello Junior Eurovision hanno fatto una sorpresa al pubblico presente: hanno infatti eseguito le loro canzoni in gara allo JESC in una suggestiva versione piano e voce. Si sono esibiti nell’ordine:

Angelina – Jamais Sans Toi

Carla – Bim Bam Toi

Valentina – J’Imagine

Enzo – Tic Tac

Lissandro – Oh Maman

Sul palco è quindi salita Alexandra Redde-Amiel che apre ufficialmente lo Junior Eurovision 2023, seguita dal sindaco di Nizza Christian Estrosi e da Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dello Junior Eurovision Song Contest, che ha rimarcato la presenza di tutti e 5 i Big Five (Francia, Germania, Italia, Spagna, UK) per la prima volta nella storia del concorso e l’esordio dell’Estonia.

La cerimonia, dopo il sorteggio per il running order, si è dunque conclusa con tutti gli artisti in gara sul palco per cantare e ballare tutti insieme “Heroes”, la common song sul tema di questa edizione, che è stata eseguita (in playback) dai cinque ex rappresentanti francesi che si sono in precedenza esibiti.

Il sorteggio per il running order

Lissandro, vincitore della scorsa edizione del concorso, ha sorteggiato il running order di domenica. La Francia si esibirà per 12esima. Ad aprire la serata sarà la Spagna e gli ultimi a esibirsi saranno i Paesi Bassi. L’ordine completo verrà annunciato a breve e ne scriveremo appena sarà disponibile.

Lo Junior Eurovision 2023 andrà in onda in diretta su Rai 2, a partire dalle 16, con il commento di Mario Acampa (ci sarà una breve anteprima dagli studi di Torino intorno alle 15:50).