Eurovision 2024: Silia Kapsis presenta “Liar” per Cipro

Dopo diversi mesi di attesa, ecco finalmente rivelato “Liar”, il brano che Silia Kapsis canterà all’Eurovision 2024 in rappresentanza dell’isola di Cipro.

Il brano è stato scritto da Elke Tiel e Dimitris Kontopoulos, quest’ultimo conosciuto nel mondo eurovisivo per aver composto diversi brani per la Grecia ma anche per altri Paesi (le ultime collaborazioni riguardano i brani della Grecia e della Moldavia dell’Eurovision 2020 e 2021).

Curiosamente, si tratta di un pezzo che è stato già presentato l’anno scorso alla selezione interna greca dalla cantante Melissa Mantzoukis, giunta al secondo posto e che ha avviato una vicenda legale contro l’emittente greca ERT in seguito ad un’accusa di mancata trasparenza nel processo di selezione.

Silia Kapsis ha soltanto 17 anni compiuti lo scorso dicembre, ma ha le idee chiarissime sulla via da percorrere. Nata e cresciuta a Sydney, studia musica dall’età di quattro anni. Voce principale dell’Australian Youth Performing Arts Company, tramite questa scuola ha avuto l’opportunità di esibirsi sui palchi di tutto il mondo, da Sydney fino a Los Angeles. Pubblica nel 2022, all’età di 15 anni, il suo primo singolo “Who am I?”, seguito da altri due nel 2023.

Il brano che porta all’Eurovision è un dance pop che ricalca la linea iniziata da Cipro nel 2018 con Eleni Foureira e “Fuego”, ed interrotta da due anni dopo il tentativo etnico di Andromache ed il midtempo di Andrew Lambrou. Nelle ultime settimane Silia si è spostata tra l’Australia e gli Stati Uniti per studiare la performance che, con un brano di questo tipo, potrebbe essere la giusta chiave di volta. Ad assisterla nella coreografia ci sono Kelly Sweeney e Guy Groove, coreografi americani che hanno lavorato per BBC, NBC e Nickelodeon.

Cipro verso l’Eurovision 2024

Con 38 partecipazioni, l’isola di Cipro è dal 2017 il Paese con il maggior numero di partecipazioni a non aver ancora vinto. Tra queste, per appena dieci volte il Paese si è piazzato nei primi dieci posti, l’ultima delle quali è stata nel 2018 con Eleni Foureira e la fiammante “Fuego”, nonché primo ed unico podio del Paese ellenofono.

Dopo il ritiro nel 2014 a causa di problemi economici, dal 2015 al 2021 Cipro si è qualificata ogni anno per la finale, seppure a livello di risultati è spesso stata nelle posizioni di rincalzo. Dopo la débâcle dell’edizione 2022, all’Eurovision 2023 con l’australiano di origini cipriote Andrew Lambrou ed il brano “Break a broken heart”, l’isola di Cipro è ritornata in finale chiudendo ad un rispettabile dodicesimo posto, ad appena quattro punti dalla top 10, divenendo il secondo miglior risultato del Paese del Mediterraneo dal 2004.

L’estate 2023 è stata particolarmente scottante per Cipro e Grecia, dal momento che per l’Eurovision 2024 le intenzioni di Cipro erano di organizzare una nuova edizione di Fame Story, talent show nato negli anni duemila che somiglia per format ad Amici di Maria de Filippi e che si sarebbe svolto in Grecia in collaborazione con l’emittente privata greca Star Channel.

Tuttavia, l’emittente pubblica ellenica ERT ha fatto un esposto ad EBU in quanto ogni selezione nazionale deve essere necessariamente svolta nel Paese a cui fa riferimento, a meno di particolari eccezioni che devono comunque essere concordate con l’emittente e con EBU (ad esempio la finale di 1in360 per scegliere il rappresentante di San Marino nel 2018 si tenne a Bratislava in Slovacchia).

Di conseguenza, l’emittente cipriota RIK inizialmente dichiarò che Fame Story non doveva essere la selezione cipriota ma solo un programma del palinsesto, poi dichiarò ulteriormente di aver aperto le iscrizioni per una selezione nazionale “classica” e pochi giorni dopo dichiarò di aver optato per una scelta interna, rimandando la questione “selezione nazionale” all’anno prossimo. La cosa non sarebbe un problema, non fosse che l’isola del Mediterraneo promette da ormai tre anni di organizzare una selezione nazionale e che ogni anno si posticipi al successivo.

All’Eurovision 2024 Silia Kapsis si esibirà nella prima metà della prima semifinale, il 7 maggio, in cui l’Italia non potrà votare ma trasmetterà ugualmente l’evento.