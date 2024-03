Eurovsion 2024: Slimane sarà ospite da Caterina Balivo a “La volta buona”

Slimane, portacolori francese all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano “Mon Amour”, sarà ospite giovedì 21 del programma “La Volta Buona”, in onda ogni giorno alle ore 14 su Rai 1 con la conduzione di Caterina Balivo.

L’artista, che vanta una carriera da ben 10 dischi di platino e un disco di diamante, quarto nome selezionato per l’edizione 2024 del concorso musicale che quest’anno avrà luogo a Malmö, in Svezia, sarà dunque ospite del salotto pomeridiano della Rai in una puntata ricca di musica: la conduttrice campana infatti ospiterà anche i Camaleonti, pietre miliari della musica italiana con alle spalle ben 5 partecipazioni al Festival di Sanremo.

L’ultima volta di un artista eurovisivo ospite di un programma in Rai, prima che vada in onda l’edizione, esclusi i portacolori italiani, prima dell’Eurovision Song Contest, è stata nel 2012: prima di Slimane infatti è toccato a Glen Vella (Malta 2011) esibirsi con il brano in gara a Düsseldorf all’edizione italiana di Top of the Pops, su Rai 2, come anche a Kurt Calleja e ad Anggun (rispettivamente Malta e Francia nel 2012), con la differenza che la cantautrice originaria di Giacarta era già conosciuta dal pubblico italiano. Conchita Wurst, vincitrice nel 2014, fu invece ospite di Massimo Giletti a L’Arena ma a vittoria ottenuta (EurofestivalNews c’era) e poi anche a Sanremo.

Da qualche anno ormai la Rai sta dando sempre più spazio all’Eurovision Song Contest. Sicuramente dopo la vittoria nel 2021 con i Måneskin e la loro “Zitti e Buoni” e la successiva edizione 2022 organizzata a Torino anche il pubblico occasionale ha iniziato a seguire maggiormente il concorso, ma questa ospitata di Slimane, artista già affermato a livello internazionale, contribuisce a dare ulteriore visibilità all’evento non sportivo più seguito al mondo.