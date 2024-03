Eurovision 2024, l’intervista a Kaleen (Austria): “Sono orgogliosa di riportare l’eurodance sul palco dell’Eurovision”

A dieci anni di distanza dall’ultimo trionfo eurovisivo, l’Austria all’Eurovision Song Contest 2024 di Malmö sarà rappresentata da Kaleen con la canzone “We will rave”: un inno dance per celebrare la vita, anche quando i cuori sono spezzati o si è un periodo negativo della propria esistenza.

Kaleen, il cui nome all’anagrafe è Marie-Sophie Kreissl, è una cantante, ballerina e coreografa di 29 anni. Nata nel nord del paese, a Wels; ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina, competendo con successo in diversi concorsi nazionali e internazionali, e coreografa, in particolare per l’emittente nazionale ORF.

Già più volte coinvolta nel dietro le quinte mondo eurovisivo – Kaleen è stata stand-in per le prove nel 2018, a supporto delle delegazioni di Austria, Armenia, Georgia e Germania lo scorso anno mentre al Junior Eurovision 2021 e 2022 ha rivestito il ruolo di creative director per Spagna e Bulgaria – quest’anno è stata scelta internamente da ORF per rappresentare l’Austria e finalmente calcare il palco dell’Eurovision Song Contest davanti a milioni di spettatori.

Lo farà con “We will rave”, brano scritto e prodotto da Anderz Wrethov, Julie Ågard, Jimmy “Joker” Thörnfeld e Thomas Stensgård oltre che distribuito dalla casa discografica fondata dalla stessa Kaleen nel 2021, la Wifi Records. Il brano e la sua carriera sono al centro dell’intervista che l’artista austriaca ci ha concesso.

Ciao Kaleen! Per prima cosa come stai e come procedono i preparativi sia per Malmö che per i Pre-Party di Madrid e Amsterdam?

Ad essere onesta c’è così tanto da fare che al momento sta accadendo tutto mentalmente, ovviamente con persone nel mio team che lavorano sugli outfit e su tutto ciò di cui bisogna occuparsi riguardo ai Pre-Party. Sono molto entusiasta di incontrare finalmente altri miei Raver di persona e di sentire l’energia del pubblico entusiasta della canzone insieme a me.

Anche per Malmö siamo nel bel mezzo della finalizzazione di tutto. Dall’outfit, alla performance sul palco, al vocal coaching. Cerco di andare in palestra ogni volta che posso per abituare il mio corpo al cardio più di quanto potrei aspettarmi.

Da dove arriva il nome d’arte Kaleen?

Quando ero più piccola, io e le mie sorelle giocavamo a “Casting Show” nel nostro soggiorno. Credo di aver avuto circa 5 anni. Ballavamo e cantavamo e quando ero una cantante ho sempre voluto essere Kaleen. Non ricordo da dove l’ho preso, forse l’ho sentito da qualche parte o pensavo di averlo sentito. Mi è sempre piaciuto il suono e una volta arrivato il momento di pubblicare le mie canzoni è stata la scelta più ovvia.

A Malmö porti “We will rave”. Hai detto del significato di questa canzone “Il rave è il luogo in cui gli outsider e le anime ferite vanno per guarire e risolvere i loro problemi attraverso la musica”. Ti senti un’outsider nella vita?

Mi sono sentita un’outsider in passato. A scuola, nella scuola di danza e anche nella vita. Non sempre mi sono adattata, quindi conosco molto bene quella sensazione. Detto questo, penso che sia anche la canzone perfetta per chi ha un cuore spezzato, se fondamentalmente stai attraversando qualcosa, penso che questa sia la canzone perfetta per perderti nel momento, in un posto dove l’unica cosa che conta è andare avanti e godere di quella forza di energia.

E cosa vuoi trasmettere a chi ti guarderà dal vivo e in tv con questa canzone?

Esattamente questo. Ci sono situazioni nella vita in cui hai bisogno di una sferzata di energia o di positività. Con la mia canzone voglio renderla reale. Sì, bisogna riconoscere che qualcosa non è andato bene, ma sappiamo anche come risolverlo, anche se è solo andare in un posto nella tua testa. Perditi nel momento, divertiti, celebra la vita perché ne hai solo una. Per me la definizione di “rave” è godersi e vivere un momento con energia positiva in una comunità che fa lo stesso. Questo è esattamente ciò che rappresenta per me l’Eurovision.

La musica eurodance anni ‘90, alla quale “We will rave” si ispira, che impatto ha avuto nella tua vita personale e artistica? Che ricordi ricolleghi a quei brani?

Personalmente ero un po’ troppo giovane per vivere appieno l’era dell’eurodance, quindi ho trovato quella connessione un po’ più tardi nella mia vita. Ho condiviso il palco come ballerina di riserva con Dr. Alban e Haddaway e so che ti fa sentire come se avessi un’eterna fonte di energia dentro di te perché vuoi solo muoverti e ballare insieme. Penso che questo genere sia fantastico e sono orgogliosa di riportarlo sul palco dell’Eurovision quest’anno.

Più in generale chi sono i tuoi riferimenti artistici?

Sono sempre stata una grande fan di Beyoncé per la sua musica e la sua etica lavorativa. La sua abilità artistica e professionalità mi ispirano in ogni aspetto e mi invogliano a fare la stessa cosa. Per me lei è la vetta della montagna.

In quanto ballerina e coreografa di grande esperienza, da cosa hai tratto ispirazione per ideare la coreografia di “We will rave” che possiamo ammirare nel videoclip?

Grazie! Tuttavia, non ho coreografato il video musicale da sola. Ho realizzato una coreografia per “We will rave” per il processo di selezione interna per presentare la possibile resa di questo act all’Eurovision. Non ho mai voluto fare la mia coreografia per la mia entry eurovisiva perché mi avrebbe messo troppa pressione in quanto perfezionista. Abbiamo assunto Lukas McFarlane per collaborare con noi in questo viaggio. È fantastico, già lavora alla coreografia pensando alle riprese video, quindi non vedo l’ora di poter mostrare al mondo ciò che abbiamo creato.

Ad oggi credi sia corretto dire che quando si crea una coreografia si pensa anche alla viralità che potrebbe avere sui social e questo ha influito nella creazione della coreografia di “We will rave”?

Per me personalmente no. Creo sempre una coreografia concentrandomi sul modo in cui mi fa sentire musicalmente. In un mondo perfetto ogni piccolo aspetto della canzone, che si tratti del testo, di una certa base di batteria, di un ritmo, del modo in cui l’artista canta la canzone… è incluso e prende vita visivamente. Pertanto, se sono io incaricata, le coreografie sono per lo più piuttosto veloci e non le più facili. Sono pessima nel creare balli per i social.

Forse in molti non lo sanno ma sei una veterana dell’Eurovision Song Contest: hai fatto la stand-in per le prove generali nel 2018, supportato la creazione delle performance di Austria, Germania, Armenia e Georgia lo scorso anno oltre ad essere stata creative director al Junior Eurovision nel 2021 e 2022 per Spagna e Bulgaria. Puoi raccontarci i ricordi più belli legati a queste esperienze? E cosa ti hanno lasciato professionalmente?

Ho amato il mio viaggio con queste produzioni. Ripensandoci, sono i lavori che ho preferito di più. Da un lato è un viaggio molto emozionante da intraprendere e dall’altro fai davvero molta strada a livello professionale. La cosa bella è che il team principale della produzione è sempre un po’ diverso ogni anno, ma senti che tutti coloro che lavorano in questo universo vogliono il miglior risultato possibile per ciascuno. Si diventa una famiglia, sia con lo Stand-In Team con cui ho lavorato nel 2018, con le diverse delegazioni ogni anno o con le stesse persone che incontri di nuovo ogni anno.

Professionalmente ho imparato molto lavorando con l’Eurovision. Fondamentalmente come creare uno spettacolo, partendo da zero fino a quello che centinaia di milioni di persone vedono il giorno dello show. Ho avuto le prime idee, creato mood board, aggiornato i costumisti, coreografato, fatto coaching, scritto sceneggiature per le telecamere, confrontata con i direttori delle luci, progettato e dipinto gli oggetti di scena, fatto le prove, dato commenti nelle viewing room, provato le Flag Parade con tutti i paesi, diretto lo spettacolo dal vivo di JESC 2022, tenuto un vestito dietro il pannello LED durante lo spettacolo dal vivo e ora posso essere io stesso sul palco.

Ho amato ogni singola mansione che ho avuto finora ed è questo che mi rende così entusiasta di provare io stessa l’emozione sul palco questa volta. Un momento culminante è stato sicuramente il ruolo di direttrice di scena del JESC 2022. Sperimentare le emozioni pure dei bambini in un’atmosfera altamente professionale mantenendo la gioia e la positività come priorità. Mi è davvero piaciuto lavorare lì!

Considerata questa tua esperienza, cosa vorresti dire all’artista che farà lo stand-in per la tua performance di Malmö?

Semplicemente divertiti! È un processo così divertente, quindi goditelo tutto! Anche le volte in cui esegui il numero prima di salire sul palco. E ti è permesso fingere di essere Beyoncé! Quanto spesso accade su un palco reale con così tante luci e telecamere puntate su di te?

Che messaggio vuoi lanciare ai fan italiani che ti guarderanno giovedì 9 maggio nella seconda semifinale e che potranno votare per permetterti di raggiungere la finale?

Prima di tutto vorrei dire “Mille Grazie” a tutti i Ravers che mi hanno già contattato mostrandomi il loro supporto! Sono estremamente grata per questo!

Vorrei anche che tutti semplicemente si godessero lo spettacolo e non esitassero ad alzarsi e iniziare a fare festa con me! Sono sicura che sarò in grado di sentire l’energia di tutti una volta che mi esibirò su quel grande palco, quindi siete tutti una parte importante del mio spettacolo. Non dò per scontato neanche un momento di tutto quello.

Ringraziando Kaleen per la disponibilità ricordiamo che si esibirà nella prima metà della seconda semifinale, giovedì 9 maggio 2024. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle ore 21:00 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. La seconda semifinale è di particolare interesse per l’Italia che potrà votare i 15 paesi in gara e vedere la prima esibizione live sul palco della Malmö Arena di Angelina Mango. Oltre all’Italia potranno votare – e si esibiranno – anche Spagna e Francia.