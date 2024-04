Eurovision 2024: la compilation ufficiale è su tutte le piattaforme streaming

La compilation ufficiale dell’Eurovision 2024 è ufficialmente stato resa disponibile su tutte le piattaforme di streaming, dunque sarà possibile ascoltare i 37 brani in gara nella loro forma definitiva e ridotta dunque a tre minuti.

Tra queste c’è anche la versione a 3 minuti de “La noia”, il brano con cui Angelina Mango rappresenterà l’Italia all’Eurovision dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Come già sapevamo grazie al sito ufficiale dell’Eurovision, il taglio del brano è stato pressoché minimo, dal momento che è stato solo leggermente accorciato il secondo ritornello. Inoltre, ci sono altri Paesi che all’interno della compilation hanno presentato il proprio brano sottoposto ad un revamp ossia un miglioramento, tra cui la Moldavia (rappresentata nuovamente da Natalia Barbu con “In the middle”) e l’Irlanda (rappresentata da Bambie Thug con “Doomsday Blue”).

Per gli appassionati di collezionismo bisognerà ancora attendere una settimana per il cd ufficiale ed il vinile dell’Eurovision 2024, tuttavia sono già in pre-order qui, sul sito dell’Eurovision, insieme ad altri articoli da collezione.

Verso l’Eurovision 2024

Tra meno di un mese (24 giorni per l’esattezza) prenderà ufficialmente vita l’Eurovision 2024 a Malmö, capitale della Scania, a undici anni di distanza dall’ultima volta e a otto anni dall’ultima volta che la Svezia ospitò in casa la celebre manifestazione canora.

I Paesi in gara sono 37, di cui 31 divisi in due semifinali che avranno luogo il 7 ed il 9 maggio e i rimanenti sei sono i Big 5 (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e la Svezia, vincitrice in carica dello scorso anno, tutti già qualificati in finale. A partire da quest’anno però, potranno esibirsi durante le semifinali, per consentire al pubblico che vota nelle semifinali di conoscerli meglio e di garantire a tutti la stessa visibilità.

I dieci finalisti di ogni semifinale saranno determinati dal solo televoto dei Paesi in gara della semifinale, dei Big che votano nella stessa e dal Resto del Mondo che costituirà un unico set di voti in entrambe le semifinali. In finale poi saranno le giurie ed il televoto (cui si aggiungerà nuovamente il set del Resto del Mondo) a determinare il Paese vincitore dell’Eurovision 2024 che succederà a Loreen.

L’Italia trasmetterà le due semifinali su Rai 2 e la Finale su Rai 1, con il commento di Gabriele Corsi (giunto al suo quarto anno da commentatore)