Eurovision 1974: l’altro 25 Aprile in un servizio del TG 2

L’Eurovision Song Contest sul TG2. Per giunta non quello che sta per iniziare in Svezia ma quello iconico del 1974 che riportò la democrazia in Portogallo. Impensabile, solo 5 anni fa. E invece, nell’edizione delle 13 del telegiornale della seconda rete Rai è andato in onda un servizio dedicato ai 50 anni della Rivoluzione dei Garofani, a quel 25 aprile del 1974 che rovesciò 41 anni di dittatura di Estado Novo.

Abbiamo raccontato la vicenda poco fa, ma è bene qui sottolineare che il servizio, nell’ambito di una ampia copertura della ricorrenza in Italia, ha raccontato con dovizia di particolari quelle 22 ore che hanno cambiato la storia di un Paese. Il servizio è disponibile a questo link a partire dal minuto 25.

“Note sentite così tante volte che non avrebbero creato sospetti al regime”

Queste le parole del servizio parlando del brano di Paulo Carvalho “successo dell’Eurovision”, ricordando come sia stato utilizzato come segnale per di coordinamento. Poi la citazione del brano “Grandola vila morena” di Alfonso Zeca e la cronaca delle ore concitate che consegnarono al Portogallo due anni di transizione prima delle libere elezioni e dell’arrivo ufficiale della democrazia.

In mezzo, il racconto della vicenda di “Celeste dos Cravos”, la fioraia Celeste Caeiro che regalò garofani in segno di pace in quel 25 anni, anche ai soldati del Movimento delle Forze Armate, che li posero sulle canne dei fucili. Da qui il nome di rivoluzione dei Garofani, una delle pochissime rivoluzioni incruente della storia.

La presenza di un servizio su questo fatto molto noto al pubblico dell’Eurovision medio ma molto meno a quello italiano è la testimonianza di quanto il grande lavoro fatto dalla Rai in questi anni abbia finalmente dato ottimi frutti. L’Eurovision come racconto dell’Europa è ormai sdoganato anche sulle reti Rai e il fatto che se ne parli addirittura al telegiornale non può che farci piacere.