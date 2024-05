Eurovision 2024: i Gåte sbarcano in Italia a dicembre

Una gradita notizia arriva dalla Norvegia, e precisamente dai Gåte, rappresentanti del Paese all’Eurovision 2024 di Malmö.

Il tour dei Gåte anche a Milano

La band di Trøndelag, infatti, ha annunciato un tour europeo che comprenderà al suo interno anche l’Italia. Si tratterà, in particolare, della Santeria Toscana 31 di Milano.

Questo l’elenco completo delle date:

3 dicembre: Aschaffenburg (Germania), Colos-Saal

4 dicembre: Bochum (Germania), Zeche

5 dicembre: Monaco (Germania), Muffathalle

6 dicembre: Vienna (Austria), Arena

8 dicembre: Milano (Italia), Santeria Toscana 31

9 dicembre: Zurigo (Svizzera), Plaza

10 dicembre: Parigi (Francia), Machine du Moulin Rouge

12 dicembre: Dublino (Irlanda), The Academy

13 dicembre: Londra (Regno Unito), O2 Islington Academy

14 dicembre: Manchester (Regno Unito), Club Academy

16 dicembre: Utrecht (Paesi Bassi), Tivoli Vredenburg – Pandora

17 dicembre: Amburgo (Germania), Gruenspan

18 dicembre: Bermino (Germania), Teatro Columbia

19 dicembre: Cracovia (Polonia), Kwadrat

20 dicembre: Varsavia (polonia), Proxima

I biglietti saranno in vendita dall’8 marzo tramite il sito ufficiale della band.

Si tratta della seconda volta in cui artisti in gara quest’anno all’Eurovision scelgono di venire a cantare in Italia. Sempre a Milano, infatti, si esibiranno Marcus & Martinus, anche loro norvegesi, ma in quota Svezia: per loro la data è dell’11 marzo 2025 al Legend Club.

Una simpatica nota lega i Gåte ad Angelina Mango: entrambi si esibiranno all’O2 Islington Academy di Londra. La notizia, per l’artista portacolori dell’Italia, è arrivata stamattina.

I Gåte all’Eurovision 2024

I Gåte, 25 anni di esperienza sui palchi, sono Gunnhild Sundli (voce), Gjermund Landrø (basso, cori), Kenneth Kapstad (batteria) and Magnus Børmark (chitarra, tastiere). Con “Ulveham” sono tornati di forza in una scena musicale che, ad ogni modo, non li ha mai abbandonati dopo il debutto col botto dell’album “Jygri”, nel 2002, che si spinse fino al primo posto delle charts norvegesi. Della canzone è stato rilasciato proprio tre giorni fa il video ufficiale.

I Gåte si esibiranno nella seconda semifinale dell’Eurovision 2024, in programma giovedì 9 maggio alle ore 21 con diretta su Rai2. Poiché sarà la semifinale di televoto dell’Italia, dal nostro Paese chi vorrà potrà tentare di spingerli in finale.