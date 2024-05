Angelina Mango all’Eurovillage: l’esibizione e l’inedito fuori programma con la stampa

Report live da Malmö- “Chi vuole venire all’Eurovillage a vedere Angelina Mango?“. Dante Fabiani, che cura l’ufficio stampa della Rai per Eurovision 2024, piomba al Malmomassan, il centro congressi dove ha sede il press center attorno alle 16.

Si tratta di una sorpresa, perchè niente di tutto questo era stato annunciato. Scopriamo che c’è addirittura un bus pronto che ci verrà a prendere. Così l’insolita carovana dei giornalisti italiani accreditati, ai quali si unisce una giovane stagista della Rai e un’altrettanto giovane collega della tv georgiana in Italia si mette in cammino verso il Folkets Park. C’è un clima di euforia, perchè a nostra memoria, noi che l’Eurovision lo seguiamo da sempre, non era mai successa una cosa del genere.

Lo scorso anno, con Mengoni andò molto diversamente – anche in termini di gestione coi media – mentre l’esibizione di Mahmood e Blanco a Torino saltò, per motivi mai chiariti.

Ad attenderci al Folkets Park troviamo Marta Donà, la discografica e i vertici della nostra delegazione, Mariangela Borneo e la sua vice Eva Maria Esposto Ultimo. C’è subito un bel feeling, interagiamo, per qualcuno di noi è la prima volta di fronte alla nostra capodelegazione.

È bene qui ricordare che esibirsi all’Eurovillage non è obbligatorio. Non c’è un gettone extra per i cantanti, è una passerella dedicata ai fan e chi vuole la fa. All’Eurovillage si ritrovano un po’ tutti nei tempi morti della gara, perchè c’è la possibilità di vedere da vicino i cantanti e – soprattutto per chi non ha il costosissimo biglietto delle serate – poterli sentire cantare ed in qualche caso perfino interagire con loro.

Angelina Mango è la sola protagonista della giornata, insieme all’albanese Besa: doveva esserci Nemo, l’artista che rappresenta la Svizzera, ma sta male ed ha deciso di preservare gola e voce. Già il soundcheck vale uno show perchè Angelina Mango – coperta da un soprabito grigio cenere -e i suoi ballerini eseguono alla perfezione prima “Fila indiana” e poi “La noia”: c’è ancora poca gente, ma da lì a qualche minuto, il Folkets Park si riempie. Lei canta avanzando verso i fan e prima dell’ultimo ritornello è quasi in mezzo a loro a tal punto che qualcuno perfino riesce a sfiorarla.

Sono le 19 e stavolta col costume di scena torna nel piccolo palco (Torino vince nettamente) e riesegue i due brani. Bagno di folla, intervista. Qualcuno di noi parla coi fan. Parla un’italiana che vive a Londra:

Due mesi fa la vedevo in tv a Sanremo, oggi è qui a un metro da me, mi sembra quasi un sogno

Ma il termometro più grande di quanto Angelina Mango e “La noia” piacciano sono i tantissimi stranieri che la acclamano, cosa che non succede per esempio, con l’albanese Besa.

Poi si riparte. Ma le sorprese non sono ancora finite. Scopriamo infatti che il pullman che ci aveva portato non c’è più. Che si fa, allora? Ecco l’idea. Dante Fabiani confabula con la crew di Angelina Mango: “Ci date un passaggio?”. C’è l’assenso. E così eccoci qua: venti giornalisti, insieme ad Angelina Mango e tutto intero il suo team nel bus che li porta in albergo.

Sono giovani, qualcuno giovanissimo, arrivano da varie parti del mondo. Poi Marta Donà prende il microfono:

“Allora visto che ci sono i giornalisti, facciamo quello che facciamo di solito.

Parte la musica: è l’invito a cantare tutti insieme. Canzoni italiane, poi naturalmente gli ABBA, ça va sans dire, noblesse oblige. Angelina, il suo team e tutta la stampa che cantano insieme.

Fino all’albergo dove il team alloggio, dove tutti si scende. Angelina fa foto e parla con tutti, antidiva per eccellenza. Passa ancora molto tempo prima che ci saluti.

Noi però siamo lontanissimi dal Malmomassan, dove manca pochissimo alla prima semifinale. Ma ecco il colpo di fortuna, l’ennesimo. Davanti all’albergo c’è un altro bus. Di linea. Che ci scarica tutti davanti al press center. Giusto in tempo per il fischio d’inizio. Degna chiusura di un pomeriggio eurovisivo inedito, ma davvero da ricordare.