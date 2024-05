Eurovision 2024: anche Bambie Thug (Irlanda) in concerto in Italia

Non finisce più la lista dei concorrenti dell’Eurovision 2024 che terranno un concerto a Milano nel prossimo futuro: ad aggiungersi all’elenco ora è Bambie Thug che ha rappresentato l’Irlanda a Malmö ottenendo uno straordinario sesto posto, il miglior piazzamento per l’Irlanda da 24 anni.

L’artista ha appena rilasciato le date del tour europeo 2024 tra cui figura anche lo spazioso centro culturale Santeria Toscana 31 di Milano il prossimo 15 settembre, di domenica. A partire dalle 10.00 di lunedì 27 maggio i biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation (bisogna prima registrarsi gratuitamente a Live Nation. Per la vendita generale bisogna aspettare il giorno dopo alla stessa ora).

Le date del tour europeo 2024

Queste tutte le date del tour europeo 2024 di Bambie Thug:

24 Agosto: Chalk (Brighton, UK)

2 Settembre: King Tut’s (Glasgow, UK)

3 Settembre: Gorilla (Manchester, UK)

5 Settembre: Heaven (London, UK)

6 Settembre: Melkweg OZ (Amsterdam, NL)

7 Settembre: Luxor (Cologne, DE)

9 Settembre: La Maroquinerie (Paris, FR)

11 Settembre: Nazca Club (Madrid, ES)

12 Settembre: Boveda (Barcellona, ES)

14 Settembre: Dynamo (Zurich, CH)

15 Settembre: Santeria Toscana 31 (Milano, IT)

18 Settembre: Grelle Forelle (Vienna, AT)

19 Settembre: Akvárium Klub (Budapest, HU)

21 Settembre: Schwuz (Berlin, DE)

22 Settembre: Futurum Music Bar (Prague, CZ)

23 Settembre: Tama (Poznan, PL)

24 Settembre: Niebo (Warsaw, PL)

26 Settembre: Palladium Riga (Riga, LV)

27 Settembre: Paavli Kultuurivabrik (Tallinn, EE)

28 Settembre: Korjaamo (Helsinki, FI)

30 Settembre: Slaktkyrkan (Stockholm, SE)

1 Ottobre: John Dee (Oslo, NO)

2 Ottobre: Vega (Copenhagen, DK)

5 Ottobre: Uebel & Gefährlich (Hamburg, DE)

28 Ottobre: The Limelight 2 (Belfast, NI)

31 Ottobre: Academy (Dublin, IE)

2 Novembre: Róisín Dubh (Galway, IE)

7 Novembre: Cork City Hall (Cork, IE)

Artisti Eurovision 2024 in tour in Italia

Come dicevamo, Bambie Thug non è un’eccezione: sono molti gli artisti dell’Eurovision di quest’anno che hanno recentemente annunciato delle date a Milano.