Eurovision 2025, il Regno Unito conferma la partecipazione

Il Regno Unito sarà presente all’Eurovision 2025. L’annuncio è arrivato dall’account facebook ufficiale della BBC dedicato alla rassegna. Dunque i britannici scaldano ufficialmente i motori destinazione Svizzera. Se sarà Basilea o Ginevra lo sapremo a metà agosto.

C’erano ovviamente pochi dubbi sulla presenza della Terra d’Albione, ma con questo annuncio ufficiale tutte le Big 5 saranno presenti, dando ovviamente per scontata l’Italia in abbinamento col Festival di Sanremo. Con il Regno Unito sono 22 i Paesi che hanno confermato la partecipazione all’Eurovision 2022.

Obiettivo dichiarato dei britannici: ritornare in alto a sinistra della classifica, dopo il miserrimo diciottesimo posto di Olly Alexander, ex leader degli Years & Years, la cui “Dizzy” era forse un po’ troppo al sapore di Pet Shop Boys.

Le prime candidature per Eurovision

Non ci sono per ora altri dettagli sulle modalità di selezione di cantante e canzone, ma è abbastanza improbabile che la BBC torni ad organizzare una finale nazionale. Al momento si registrano due autocandidature.

La prima è quella della boyband anglo-norvegese A1, molto popolare a metà degli anni 90. Se non vi dice niente, magari invece vi è più familiare il leader Ben Adams, in gara all’Eurovision 2022 a Torino sotto le spoglie di Keith dei Subwoolfer. L’ultimo album è del 2012, poi sono usciti solo rari singoli.

L’altro nome che circola è quello di Jade Thirlwall. Anche qui forse non vi dice niente, ma forse vi è più chiaro il nome Little Mix.

Si tratta infatti di una delle tre componenti della premiatissima girlband britannica: 15 milioni di dischi venduti e una lunga serie di certificazioni in giro per il Mondo, fra le best selling band al femminile in assoluto.

Little Mix sono al momento in pausa e le tre componenti sono tutte uscite con progetti solisti. Nel 2024 è appena uscita col singolo “Angel of my dreams”, il primo da solista

Il Regno Unito all’Eurovision

In Svizzera la BBC marcherà la partecipazione all’Eurovision numero 67. Sono cinque le vittorie britanniche, l’ultima delle quali con la celeberrima “Love shine a light” di Katrina & The Waves nel 1997. Seguono 16 secondi posti, ultimo dei quali a Torino 2022 con Sam Ryder e “Spaceman” oltre a tre terzi posti, ultimo dei quali quello di “Come back” di Jessica Garlick nel 2002.

Sam Ryder a parte, tuttavia, negli ultimi 20 anni il Regno Unito è fra le nazioni con lo score peggiore avendo accumulato cinque ultimi posti, dei quali due a zero punti (ultimo John Newman nel 2021) e altri 12 piazzamenti sotto il quindicesimo posto.