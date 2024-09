Junior Eurovision 2024: la Francia punta su Titouan e la sua “Comme ci, comme ça”

Sarà Titouan il rappresentante della Francia allo Junior Eurovision Song Contest 2024 di Madrid (Spagna) di sabato 16 novembre. Svelata anche la canzone che porterà sul palco della Caja Magica, che s’intitola “Comme ci, comme ça” (in italiano “Così così”).

Il brano vuole celebrare le diversità invitando all’unione tra popoli nel segno della tolleranza e dell’amore. Il testo è di Marie Bastide, autrice in passato per Anggun e Céline Dion, mentre il compositore è Malo, nome emergente (classe 1996) della scena elettronica francese.

Chi è Titouan

Quattordicenne di Quimper – paese della Bretagna – Titouan Hervo ha fin da piccolo approcciato il mondo musicale, partendo dalla batteria. Il suo nome è già noto al pubblico francese per aver preso parte a The Voice Kids of France (finalista) nel 2022 e per aver vinto quest’anno il talent Dream Team nella squadra di Matt Pokora.

Titouan è molto attivo anche sui social, dove posta le sue cover di brani famosi: il suo canale YouTube conta più di 30 mila iscritti e più di 5 milioni di visualizzazioni complessive.

La Francia allo Junior Eurovision

La Francia arriva a Madrid da bi-campione in carica, avendo vinto sia l’edizione 2022 (con Lissandro) che 2023 (con Zoé Clauzure) dello Junior Eurovision. Nonostante questo ha deciso di declinare la possibilità di ospitare l’evento per il secondo anno consecutivo, vista anche la concomitanza con l’anno olimpico di Parigi, lasciando strada alla Spagna, seconda a Nizza con Sandra Valero.

Va ricordato anche come, nelle sue sette partecipazioni (2004 e poi dal 2018 ad oggi), la Francia non si sia mai classificata oltre la 6° posizione (vincendo anche nel 2020 con Valentina) mentre per la quarta volta sarà un cantante solista a rappresentare il paese dopo Thomas Pontier, Enzo e il già citato Lissandro.

Lo Junior Eurovision Song Contest 2024 si terrà presso la Caja Magica di Madrid (Spagna) sabato 16 novembre. L’Italia annuncerà il proprio rappresentante domani, giovedì 19 settembre. Lo show nel nostro paese verrà trasmesso in diretta su Rai 2 con il commento di Mario Acampa.