Junior Eurovision 2024, Paolo Macina dei Miodio: “Ecco come sono nate le Idols SM e la loro canzone”

San Marino RTV si prepara al ritorno allo Junior Eurovision Song Contest 2024. A nove anni dall’ultima partecipazione, le Idols SM porteranno in gara “Come noi”, un brano scritto, composto e prodotto dai Miodio, primi rappresentanti all’Eurovision (dei grandi) per il Titano nel 2008.

Mentre le quattro componenti del gruppo Asia Ceccoli, Giorgia De Scisciolo, Giulia Rinaldi e Vera Stefania Olhovskaya hanno ricevuto dalla Segreteria di Stato la bandiera della Repubblica di San Marino, è l’occasione buona per scambiare due parole con Paolo Macina, chitarrista dei Miodio, una delle anime del progetto.

Come è nato il progetto Idols SM?

In realtà è nato dai genitori di una di loro, poi il gruppo è stato messo insieme in maniera quasi naturale, perché due sono compagne di scuola, le altre sono amiche. Hanno tutte in comune la passione per la danza – una di loro fa danza hip hop – e il canto, quindi poi è venuto tutto spontaneo. Alcuni genitori si sono ricordati dello Junior e l’hanno proposto alla televisione, l’idea era quella comunque di regalare un’esperienza a queste ragazze. Alla tv e allo Stato è piaciuta l’idea di un progetto solo sammarinese. I genitori si faranno carico di quasi tutto, poi ovviamente alla cosa contribuiscono anche la Segreteria al Turismo e la tv.

Soprattutto piaceva l’idea di una partecipazione nata dal basso, molto diversa rispetto a quelle precedenti, che erano più strutturate come progetto. Quanto alle ragazze, inizialmente avrebbe dovuto esserci una solista e le altre che suonavano, poi hanno voluto cantare tutte.

E il vostro coinvolgimento come è nato?

Da tempo avevamo iniziato a scrivere canzoni per ragazzi, ci piaceva l’idea. Poi quando ci hanno raccontato del progetto siamo stati coinvolti perché conoscevamo le famiglie. L’idea ci è piaciuta e quello che abbiamo fatto è stata metterci ad ascoltare le ragazze. Abbiamo cercato di tradurre nel testo le loro passioni ed i loro pensieri, ci hanno fatto sentire tutta la musica che ascoltano. Per esempio c’è una citazione degli Stray Kids non a caso perché sono state al concerto a vederli e sono molto appassionate di K-Pop. Infatti il brano inizialmente avrebbe dovuto essere proprio su quelle sonorità, ma i genitori ci hanno chiesto di renderlo più eurovisivo e così abbiamo dato una impronta più verso quel genere, sino alla versione definitiva.

Anche per noi è stata una sfida perché quasi non sapevamo chi fossero gli Stray Kids: io un po’ si perché insegno musica e alcuni miei alunni li seguono, ma gli altri no. Però è stato un tuffo in un mondo nuovo.

Come stanno vivendo la vigilia le Idols SM?

Per loro è un mondo nuovo perché non hanno mai avuto né un palco, né una visibilità così importanti, anche se alcune di loro si sono già esibite in pubblico. Quindi c’è una grande euforia. Non abbiamo ambizioni di vittoria anche se ovviamente fare risultato farebbe piacere: come ho detto è più la voglia di far vivere una esperienza nuova alle ragazze. Anche la fase di preparazione, col lavoro sul brano, sulle coreografie è qualcosa che non hanno mai fatto e loro si stanno impegnando molto. E lo stanno facendo con un team artistico completamente sammarinese.

Sono ragazze molto giovani, ma operano davvero come fossero delle professioniste in erba che fanno qualcosa che le fa divertire. Collaborare con delle ragazze così giovani non ci era mai capitato, però è stato bello perché abbiamo rivisto in loro molta semplicità e anche molta complicità.

Dobbiamo considerare il coinvolgimento dei Miodio come un preludio magari ad un nuovo tentativo per l’Eurovision?

Posso dire sicuramente di no. Abbiamo vissuto la nostra esperienza e abbiamo fatto un secondo tentativo passando da Una voce per San Marino. Siamo coinvolti dietro le quinte come autori per diversi artisti, ma l’esperienza in prima persona l’abbiamo vissuta. Purtroppo le dinamiche di San Marino per l’Eurovision dei grandi sono diverse da quelle per lo Junior e non è facile per gli artisti sammarinesi conquistare quel palco: siamo in pochi e non abbiamo una grande visibilità. Questa che vivranno le Idols SM invece è una esperienza diversa, meno onerosa anche dal punto di vista economico e sicuramente più accessibile per i sammarinesi.

Siamo anche tornati come ospiti in occasione dei 15 anni dalla nostra partecipazione. Ecco, magari spero che nella prossima edizione di “Una voce per San Marino” possa esserci spazio fra gli ospiti anche per le Idols SM…

San Marino e lo Junior Eurovision

San Marino RTV torna in gara allo Junior Eurovision dopo 9 anni di assenza. Nelle tre precedenti edizioni- ultima datata 2015 – ha avuto come massimo risultato il decimo posto del tarantino Michele Perniola con “o-o-o sole intorno a me”, all’esordio nel 2013. La partecipazione sammarinese è patrocinata dalla Segreteria di Stato (ministero) per il Turismo e l’informazione della Repubblica di San Marino

A commentare lo show da San Marino saranno I rei convessi, ovvero Mirco Zani e Roberto Bagazzoli, animatori del mattino di Radio San Marino. Diretta dalle 18 del 16 novembre su San Marino Rtv, in tutta Italia canale 831 sul satellitare, su SKY 520 e su Tv Sat canale 93.