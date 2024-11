Junior Eurovision 2024: le prove di Simone Grande e Idols SM (VIDEO)

Report live da Madrid– La redazione di EurofestivalNews è alla Caja Magica Madrid per raccontarvi lo Junior Eurovision 2024, in programma sabato alle 18.

Giornata di seconde prove per molti dei piccoli artisti in gara. Qui sopra potete vedere uno stralcio della performance di Simone Grande, che sarà chiamato ad aprire la gara, in rappresentanza dell’Italia, con il brano “Pigiama Party”.

Il brano dell’Italia, lo ricordiamo è firmato da Paolo Meneguzzi, cantatutore italo-ticinese già rappresentante della Svizzera all’Eurovision 2008 con il brano “Era stupendo”, Luca Mattioni e Alex Uhlmann, il dj e producer lussemburghese frontman dei Planet Funk e direttore artistico di The Voice Kids, il talent show vinto proprio da Simone Grande.

Ma hanno provato anche le Idols SM in rappresentanza di San Marino, che esibiranno per undicesime con il brano “Come noi”, scritto e prodotto dai Miodio, primi rappresentanti del Titano all’Eurovision nel 2008.

Ricordiamo che domani alle 18 si aprirà il voto online e sarà possibile sostenere dall’Italia anche Simone Grande così come da San Marino le Idols SM – ma bisognerà votare obbligatoriamente tre canzoni – e resterà aperto fino a qualche minuto prima dello show, per poi venire riaperto 15 minuti al termine delle esibizioni.

Noi di EurofestivalNews vi racconteremo