Junior Eurovision 2024, l’intervista agli Stay Tuned (Paesi Bassi): “Non ci saremmo mai aspettati tutto questo”

Report live da Madrid– Si erano presentati individualmente alla selezione nazionale, sono poi diventati il quartetto che rappresenterà i Paesi Bassi al prossimo Junior Eurovision: sono gli Stay Tuned, che gareggeranno alla Caja Magica di Madrid con il brano “Music”.

Il gruppo è formato da Chiara (14 anni), Inkar (12), Miucha (13) e Niek (13), uniti da una grande passione per la musica, ma con tanti interessi in comune come lo sport, in particolare calcio e hockey su prato. Insieme hanno vinto lo scorso 21 settembre la selezione nazionale dei Paesi Bassi, il Junior Songfestival, guadagnandosi il diritto di rappresentare il paese a Madrid.

I Paesi Bassi sono l’unico paese in gara ad aver sempre preso parte al Junior Eurovision Song Contest, con all’attivo una vittoria nel 2009 con “Click clack” di Ralf Mackenbach, e un secondo posto nel 2011, con “Teenager” di Rachel. Quest’anno gli Stay Tuned portano in concorso “Music”, brano scritto e composto da Jermain van der Bogt e Willem Laseroms che celebra la musica come mezzo per stare bene ed esprimersi senza timori.

Abbiamo avuto modo di incontrarli da remoto in occasione di una tavola rotonda organizzata dalla delegazione neerlandese con la stampa specializzata e porre loro qualche domanda alla vigilia del weekend eurovisivo.

Fino ad ora, qual è stato il miglior momento di questa vostra esperienza a Madrid, sia sul palco del Junior Eurovision che fuori dalla Caja Magica?

Chiara: Credo il primo impatto con il palco. E poi abbiamo fatto un tour in città e anche allo stadio del Real Madrid [il Santiago Bernabeu n.d.a.]. È stato bellissimo, ci hanno raccontato tante cose sullo stadio. È così grande, sarebbe un sogno esibirsi lì! Poi la città ha dei bellissimi palazzi e negozi.

Niek: Il tour è stato molto carino, allo stadio ho potuto vedere i Palloni d’Oro e il Superpallone d’Oro. Era proprio di fronte a me! Super.

Chiara: Anche l’amicizia che si è creata con gli altri partecipanti, stiamo diventando una famiglia!

Inkar: A me è piaciuto anche il cibo. Churros, patatas bravas, tapas e la frutta.

Che emozione è stata salire per la prima volta sul palco della Caja Magica?

Chiara: Le prove sono state molto belle. La prima volta che sono arrivata qui ho pensato “Wow!” perché è tutto così grande, il palco è grandissimo e ci sono un sacco di luci. Effettivamente mi ha shockato perché non mi aspettavo tutto questo.

Inker: In più ci è stata molto di aiuto la crew. Sono stati molto gentili, se non ci piaceva qualcosa, qualche inquadratura, la mettevano a posto in pochi secondi.

Niek: Anche quando pensi “Oh, ma è difficile fare questo o quello” loro ci sono. Sanno che siamo artisti giovanissimi e ci sentiamo veramente bene e seguiti al meglio.

Avete degli hobby oltre la musica?

Miucha: Io gioco a calcio.

Inkar: Io pratico tanti sport, ma principalmente tennis con mia mamma. Mi piace anche scrivere.

Chiara: Mi piace cantare e ballare ovviamente, ma anche recitare. E poi mi piace giocare a calcio e assistere alle partite. Tifo per il Feyenoord, non mi perdo una loro partita. E mi piace passare del tempo con i miei amici!

Niek: A me piace l’hockey su prato e giocare a calcio con i miei amici.

Cosa ne pensate degli altri artisti in gara al Junior Eurovision?

Niek: Abbiamo incontrato i rappresentanti di Armenia, Francia, Ucraina, Germania, San Marino e Irlanda…

Chiara: Tutti! Sono tutti molto carini e siamo diventati tutti molto amici. Sembra che ci conosciamo da almeno due anni.

Inkar: Leo dell’Armenia è molto divertente, non è timido e sa intrattenere.

Se doveste inserire un ex-concorrente all’Eurovision Song Contest come quinto componente degli Stay Tuned, chi scegliereste?

Inkar: Vorrei scegliere i miei genitori!

Tutti: Si!

Chiara: Noi quattro stiamo molto bene insieme, forse non sarebbe neanche ideale aggiungere un elemento perché in quattro siamo perfetti, ci completiamo a vicenda.

Gli Stay Tuned sabato 16 novembre canteranno per 12° in scaletta. La finale dello Junior Eurovision Song Contest 2024 sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle ore 18 con il commento di Mario Acampa (con una breve anteprima da studio intorno alle 17:50).