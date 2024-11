Eurovision 2025: Belgio, ecco gli otto in gara per Basilea

Sono stati rilasciati gli otto nomi che concorreranno per rappresentare il Belgio all’Eurovision 2025 di Basilea (13-15-17 maggio).

Eurovision 2025: Belgio, gli artisti

Questi gli otto artisti che, sabato 1° febbraio del prossimo anno, se la vedranno per staccare il biglietto verso la Svizzera:

Grace

Jelle van Dael

Le Manou

LEEZ

Lenn

Mentissa

Red Sebastian

Stefanie Callebaut

Eurovision 2025: Belgio, i profili

Grace, 21 anni, di Amsterdam, per esteso Grace Khuabi, ha vinto la versione fiamminga di The Voice nel 2021 nel team di Natalia Druyts, e da allora non si è più fermata. Discreto successo con “Freedom“, ha inoltre rilasciato un duetto con il noto Koen Wauters.

Jelle van Dael, 34 anni, di Opglabbeek, ha cantato nei Lasgo in passato, e con loro è entrata nella scena dance. “Something” del 2001 il più grande successo, in top ten in diversi Paesi europei, ma dal 2013 ognuno dei membri del gruppo ha preso una traiettoria diversa.

Le Manou, 29 anni, di Durbuy, nome d’arte di Manou Maerten, è DJ, produttrice e cantautrice. Già parte delle selezioni per lo Junior Eurovision nel 2009, è stata molto amata dal pubblico a The Voice, e di recente con il compagno Domien è riuscita ad aprire un suo studio proprio nella città natale.

Leez, 31 anni, di Turnhout, nome d’arte di Lisa van Rossem, è più nota perché corista e partner in duetto per e con il fratello Metejoor, nome pesante della discografia belg. Del 2016 è la sua partecipazione alla versione fiamminga di The Voice, nella quale è diventata famosa la sua interpretazione di “I have nothing” di Whitney Houston. L’ultima estate l’ha vista protagonista con “Toxic Lullaby“.

Lenn, 25 anni, di Bonheiden, è il nome d’arte di Len Neefs, il cui nonno Louis ha partecipato con “Jennifer Jennings” all’Eurovision 1969. Ha una carriera attiva soprattutto su Instagram e TikTok, dove sono frequenti le sue cover.

Mentissa, 24 anni, per esteso Mentissa Aziza, è stata la prima vincitrice della versione fiamminga di The Voice Kids nel 2014, ma è con The Voice France che ha fatto decollare il suo status artistico, con “Et bam” che si è spinta fino ai 50 milioni di stream. Di grande successo il primo album, “La vingtaine”.

Red Sebastian, 25 anni, di Gand, nome d’arte di Seppe Herreman, nel 2014 fu già finalista a Belgium’s Got Talent. Ha proseguito nella sua traiettoria musicale al Conservatorio di Gand, dove un suo insegnante è stato Gustaph, settimo all’Eurovision 2023. Quest’anno è andato in finale nello show Sing Again.

Stefanie Callebaut, 37 anni, di Kortrijk, ha avuto una certa fama per via del progetto SX, di cui è stata il volto poco più di 10 anni fa. Dal 2022 ha sostanzialmente intrapreso la via solista, sia in inglese che nel dialetto fiammingo dell’ovest.

Belgio all’Eurovision: brevissimi cenni

Il Belgio ha vinto un’unica volta all’Eurovision, nel 1986 con “J’aime la vie” di Sandra Kim. Nel 2024 l’eterea “Before the Party’s Over” di Mustii non ha superato la seconda semifinale, chiudendo al 13° posto con 18 punti al sabato. Vittoria a parte, come migliori risultati ci sono i due secondi posti di Jean Vallée nel 1978 e degli Urban Trad nel 2003.