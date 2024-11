Junior Eurovision 2024: come si vota online, anche per l’Italia

Alla vigilia della finale del Junior Eurovision Song Contest 2024 – che si svolgerà presso la Caja Magica di Madrid (Spagna) – è il momento di iniziare a prepararsi a sostenere i propri beniamini. In questo articolo ricapitoliamo quindi come si vota online, ricordando in primis che – a differenza dell’ESC – è possibile sostenere il proprio rappresentante.

Partiamo dal sito: per esprimere la propria preferenza bisognerà collegarsi al sito vote.junioreurovision.tv. Come per lo scorso anno saranno due le finestre di voto:

il voto online verrà aperto alle ore 21:00 CET di venerdì 15 novembre . Da quel momento, rimarrà aperto fino alle 17:59 di sabato 16 novembre , un minuto prima dell’inizio della diretta televisiva della finale. Collegandosi al sito, verrà prima visualizzato un video-riassunto di tutte le 17 canzoni in gara. Terminata la visione del video sarà possibile procedere con la votazione. È possibile selezionare fino ad un massimo di 3 artisti , compreso quello del proprio paese, nel caso dell’Italia Simone Grande con “Pigiama party“;

. Da quel momento, , un minuto prima dell’inizio della diretta televisiva della finale. Collegandosi al sito, verrà prima visualizzato un video-riassunto di tutte le 17 canzoni in gara. Terminata la visione del video sarà possibile procedere con la votazione. È possibile selezionare fino ad un , compreso quello del proprio paese, nel caso dell’Italia con “Pigiama party“; terminate le 17 esibizioni sul palco della Caja Magica di Madrid, il voto online verrà riaperto per ulteriori 15 minuti. Anche in questo caso sarà possibile selezionare fino ad un massimo di 3 artisti, compreso il rappresentante italiano.

Chiusa anche questa finestra i voti saranno conteggiati e validati, prima dell’annuncio in diretta dei risultati. Ricordiamo che il voto online è gratuito e costituisce il 50% del risultato finale.

Il restante 50% sarà determinato dalle giurie, composte per ciascun paese da 3 adulti, esponenti del mondo musicale, e 2 bambini. Le giurie, a differenza del pubblico da casa, non possono votare per il rappresentante del proprio paese.

Appuntamento alle ore 18:00 di sabato 16 novembre per la diretta della finale del Junior Eurovision Song Contest 2024, visibile su Rai 2 con il commento di Mario Acampa.