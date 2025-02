Melodifestivalen 2025, terza semifinale: Greczula e Annika Wickihalder in finale, ripescate le Dolly Style

Ha fatto tappa a Västerås, questa settimana, la celebre tournée del Melodifestivalen, che seleziona annualmente il rappresentante svedese per l’Eurovision Song Contest. Una rassegna seguitissima non solo in Svezia, ma anche dal pubblico internazionale, per la sua capacità di segnare tendenze e innovare anno dopo anno.

Ad ospitare stasera la rassegna, come anticipato, è stata la ABB Arena di Västerås, cittadina del centro della Svezia, situata sul lago Mälaren, e a poca distanza dalla capitale Stoccolma.

Il Melodifestivalen era già stato nella stessa città e palazzetto solo nell’ormai lontano 2008, in una semifinale che incoronò Sanna Nielsen con l’indimenticabile “Empty Room“, poi seconda in finale dietro “Hero” di Charlotte Perrelli.

La macchina del tempo dei ricordi ci richiama però al presente, con la terza semifinale di questa sera della kermesse svedese, che si è conclusa da pochissimi minuti sulle frequenze di SVT, la televisione svedese.

La terza semifinale è stata vinta da Greczula, artista esordiente al Melodifestivalen di quest’anno. La sua “Believe Me” ha veramente indotto il pubblico svedese a credere in lui e nella sua esibizione eclettica, che lo ha addirittura portato letteralmente “a bordo” di un pianoforte. Un artista che sembra voler fare una rivisitazione di grandi della musica come Freddie Mercury, e che l’ha fatto in maniera convincente.

Ad accompagnare Greczula direttamente in finale è Annika Wickihalder, arrivata al secondo posto della classifica della serata. Un’altra qualificazione in finale tutt’altro che scontata e, anzi, a sorpresa, che conferma proprio l’imprevedibilità del Melodifestivalen di quest’anno. Per lei “Life Again” sembra il continuo del brano “Light”, con cui aveva partecipato con un buon risultato alla selezione svedese per l’Eurovision.

Accedono invece al ripescaggio (rinominato finalkvalet) le Dolly Style. Ritornate in conformazione a quartetto, il gruppo zuccheroso, al limite tra il k-pop e il genere bubblegum, ha raccolto il favore del pubblico svedese con “YIHAA“. Per loro una rivisitazione di un brano country in chiave molto trash, ma che funziona benissimo per le fasce più giovani e diverte anche i più anziani.

Non ce la fa per un soffio Malou Prytz, che si deve accontentare del quarto posto, terminando così il proprio cammino al Melodifestivalen. Una grande delusione per la cantante di “24K Gold“, tra le favorite della vigilia e alla ricerca di una ulteriore consacrazione dopo alcune partecipazioni dagli alterni successi.

Segue al quinto posto Angelino con “Teardrops“, un brano che riprende – anche nella messinscena – le boyband dei primi anni 2000, mentre chiude la classifica della serata l’influencer Björn Holmgren con “Rädda mig”, un indie-folk dedicato alla sorella e alla sua lotta contro una lunga meningoencefalite.

Ecco il risultato completo della terza semifinale del Melodifestivalen 2025:

Greczula – “Believe Me” – in finale Annika Wickihalder – “Life Again” – in finale Dolly Style – “YIHAA” – al ripescaggio Malou Prytz – “24K Gold” Angelino – “Teardrops” Björn Holmgren – “Rädda mig”

Melodifestivalen 2025

Come ormai consuetudine dal 2002, il Melodifestivalen torna a celebrare la tradizionale tournée che toccherà ben cinque città (Luleå, Göteborg, Västerås, Malmö, Jönköping) prima di giungere nella capitale Stoccolma l’8 marzo per la finalissima.

Karin Gunnarsson è confermata nuovamente come produttrice esecutiva, sempre affiancata dal capoprogetto Anders Wistbacka. La conduzione è affidata al frizzante duo di volti televisivi e comici di Kristina ”Keyyo” Petrushina e Edvin Törnblom.

La popolare iniziativa benefica Radiohjälpen devolverà anche quest’anno tutti gli introiti del televoto alla raccolta fondi Världens barn, che si impegna a rafforzare il diritto dei bambini alla salute, alla scuola e alla sicurezza in tutto il mondo.

Il prossimo appuntamento è fissato per la quarta e penultima semifinale del Melodifestivalen 2025, che andrà in onda su SVT1 sabato 22 febbraio. Tra i concorrenti in gara avremo anche l’attesissimo ritorno di Måns Zelmerlöw, già vincitore del Melodifestivalen e dell’Eurovision nel 2015 con “Heroes“, conduttore dell’Eurovision nel 2016 con Petra Mede, e più volte ospite in entrambe le manifestazioni.

Con Zelmerlöw, che sembra già candidato a un facile accesso alla finale, ci sarà anche il ritorno di Andreas Lundstedt più volte al Melodifestivalen da solista (1996, 1997, 2007, 2012) e, con partecipazioni mediamente più fortunata, nel complesso degli Alcazar (2003, 2005, 2009, 2010, 2014). Ci sarà anche il duo country dei Tennessee Tears, al ripescaggio nel 2023 con “Now I Know“.

Ricordiamo che il Melodifestivalen è trasmesso in diretta streaming (disponibile anche per l’Italia) su svtplay.se (qui è possibile rivedere la terza semifinale). Trovate tutti gli aggiornamenti sull’edizione attuale qui.