Melodifestivalen 2025, quarta semifinale: Måns Zelmerlöw e KAJ in finale, Ella Tiritiello al ripescaggio

Questa settimana la tournée del Melodifestivalen si è fermata a Malmö. La Malmö Arena, infatti, ha fatto da cornice alla celebre selezione nazionale che annualmente individua il rappresentante della Svezia per l’Eurovision Song Contest.

La città capitale dello Scania, che si affaccia sullo stretto dell’Öresund, è nota al grande pubblico anche per essere stata cornice delle edizioni del 2013 e del 2024 dell’Eurovision, sempre ospitato all’interno della Malmö Arena.

Scania che è stato celebrato anche con l’incoronazione, a fine serata, di Hasse Andersson, celebre e amato artista della regione che ha intonato la sua intramontabile “Guld och gröna skogar“. Il 2025 segna infatti il decimo anniversario di questo brano, classificatosi quarto al Melodifestivalen 2015.

Come noto, il Melodifestivalen è seguitissimo non solo in Svezia, ma anche dal pubblico internazionale, per la sua capacità di segnare tendenze e innovare anno dopo anno.

Ma torniamo al presente, al 2025: la quarta semifinale della kermesse svedese si è conclusa da pochissimi minuti sulle frequenze di SVT, la televisione svedese. Vediamo insieme i risultati della serata.

Risultati che non hanno riservato nessuna sorpresa, almeno per i due artisti diretti in finale. A vincere la serata è stato nientemeno che Måns Zelmerlöw, il vincitore di Melodifestivalen ed Eurovision 2015 proprio per la Svezia, già conduttore con Petra Mede dell’edizione 2016 della kermesse europea, e volto ben conosciuto dai fan della rassegna.

Ha deciso di tornare in gara al Melodifestivalen dopo dieci anni, e l’ha fatto con l’intenzione di vincere. Non ha infatti deluso le aspettative: la sua “Revolution”, pur assomigliando a un seguito di “Heroes”, il brano con cui ha vinto la rassegna nel 2015, è interpretata in maniera assolutamente credibile e partecipata.

Con l’esibizione, l’artista svedese ha portato lo spettatore in un viaggio prima all’interno di una caverna tra luci e ombre, poi dentro a una tempesta di nebbia, vento e fogli di carta volanti, terminando poi in un finale epico in cui Måns ha inanellato acuti raccogliendo l’entusiasmo del pubblico.

Una proposta che darà filo da torcere a tutti i cantanti in gara alla finale del Melodifestivalen 2025 e che, come da attese, si candida a staccare facilmente il biglietto d’oro svedese per Basilea.

Ad accedere alla finale di sabato 8 marzo, insieme a Måns, è il divertente trio dei KAJ, acronimo che cela i tre nomi dei componenti, Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård. I tre sono originari della zona dell’Ostrobotnia, la regione finlandese in cui la prevalenza linguistica è quella svedese.

Il trio ha conquistato il pubblico: “Bara bada bastu” è una canzone dedicata nientemeno che alla sauna, la cui atmosfera è stata proprio ricreata sul palco del Melodifestivalen. Tra finti pini, un braciere, i gradoni in legno tipici proprio delle saune, ballerini coperti da un semplice asciugamano, luci psichedeliche e un ritmo musicale incalzante, il pubblico non ha saputo resistere a questo inno irriverente.

Accede invece al girone di ripescaggio, anche rinominato finalkvalet, Ella Tiritiello, con “Bara du är där“. Un brano che portava la firma anche di Loreen, la vincitrice di Melodifestivalen ed Eurovision 2012 e 2023.

L’artista, di origini italiane (il nonno Nino, anch’egli cantante, è immigrato in Svezia da San Ferdinando di Puglia), ha presentato una dolce ballad in svedese che ha riscosso il favore soprattutto delle fasce d’età più giovani.

Si deve accontentare del quarto posto Andreas Lundstedt, che deve così terminare il suo cammino al Melodifestivalen 2025. La sensualità e il graffio di “Vicious” non sono stati sufficienti a conquistare il pubblico per accedere almeno al ripescaggio.

Un vero peccato per un artista che celebrava, proprio quest’anno, la decima partecipazione al Melodifestivalen, metà delle quali nell’ambito del celebre gruppo degli Alcazar, mai riuscito a trionfare malgrado diverse fortunate partecipazioni.

Seguono i Tennessee Tears, il duo che ha presentato “Yours“, un brano country-pop che – tuttavia – ha rappresentato un passo indietro rispetto alla loro “Now I Know”, con cui hanno partecipato al Melodifestivalen due anni fa.

All’ultimo posto chiude la classifica AmenA, l’artista di origini yemenite emigrata in Svezia cinque anni fa, reduce di una partecipazione al talent Idol e alla ricerca di una consacrazione definitiva mediante il Melodifestivalen. La dolcezza della sua “Do Good Be Better” non è stata purtroppo sufficiente a farla progredire nella gara.

Ecco il risultato completo della quarta semifinale del Melodifestivalen 2025:

Måns Zelmerlöw – “Revolution” KAJ – “Bara bada bastu” Ella Tiritiello – “Bara du är där” Andreas Lundstedt – “Vicious” Tennessee Tears – “Yours” AmenA – “Do Good Be Better”

Melodifestivalen 2025

Come ormai consuetudine dal 2002, il Melodifestivalen torna a celebrare la tradizionale tournée che toccherà ben cinque città (Luleå, Göteborg, Västerås, Malmö, Jönköping) prima di giungere nella capitale Stoccolma l’8 marzo per la finalissima.

Karin Gunnarsson è confermata nuovamente come produttrice esecutiva, sempre affiancata dal capoprogetto Anders Wistbacka. La conduzione è affidata al frizzante duo di volti televisivi e comici di Kristina ”Keyyo” Petrushina e Edvin Törnblom.

La popolare iniziativa benefica Radiohjälpen devolverà anche quest’anno tutti gli introiti del televoto alla raccolta fondi Världens barn, che si impegna a rafforzare il diritto dei bambini alla salute, alla scuola e alla sicurezza in tutto il mondo.

Il prossimo appuntamento è fissato per la quinta e ultima semifinale del Melodifestivalen 2025, che andrà in onda su SVT1 sabato 22 febbraio. Una serata di grande rilievo perché non solo identificherà altri due finalisti, ma vedrà la presenza di un girone di ripescaggio, da cui verranno scelti due ulteriori finalisti tra i terzi classificati di tutte e cinque le semifinali.

Tra i concorrenti in gara nella quinta semifinale avremo anche il gradito ritorno delle SCARLET, già in gara lo scorso anno al Melodifestivalen con “Circus X“, tanto acclamata ma fermatasi al ripescaggio. Saranno affiancate in gara anche dal celebre gruppo degli Arvingarna, quest’anno in gara per la settima volta, e conosciutissimi per la loro vittoria nel 1993 con “Eloise“.

Ma in gara promette di far parlare di sé anche Karin Victoria Silvstedt, la celebre modella di origini svedesi conosciuta in tutto il mondo e di ritorno con un progetto musicale, questa volta dedicato al Melodifestivalen.

Ricordiamo che il Melodifestivalen è trasmesso in diretta streaming (disponibile anche per l’Italia) su svtplay.se (qui è possibile rivedere la quarta semifinale). Trovate tutti gli aggiornamenti sull’edizione attuale qui.