Eurovision 2025: Lucio Corsi, l’uomo della partecipazione numero 50. Dati e curiosità verso Basilea

Passiamo in rassegna qui una serie di numeri e curiosità legate al mondo Eurovision 2025 e che si collegano alla figura di Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia a Basilea (13, 15 e 17 maggio).

Eurovision 2025: Lucio Corsi, il 50° per l’Italia

Innanzitutto, vale la pena ricordare che con Lucio Corsi l’Italia tocca la partecipazione numero 50 all’Eurovision nella propria storia. E lo fa a 60 anni da quando ospitò il concorso per la prima volta, a Napoli, occasione nella quale il portacolori fu Bobby Solo con “Se piangi, se ridi“.

Di fatto, però, le canzoni italiane dell’Eurovision sono 52: questo perché, nell’edizione inaugurale del 1956, ogni Paese portava due proposte, ed è rimasta l’unica occasione in tal senso. Inoltre, in questo computo si conteggia il 2020 con “Fai rumore” di Diodato, che da concorrente l’Eurovision non l’ha mai potuto vivere (anche se, nel 2022, è rimasto interval act memorabile quello eseguito a Torino).

Lucio Corsi segue una scia di rappresentanti italiani provenienti della Toscana che, va detto, non è così ampia. Sono nati nella regione in questione Riccardo Fogli (1983), Toto Cutugno (1990), Emma (2014) e Francesco Gabbani (2017). Di questi, però, sono definibili come toscani solo Fogli e Gabbani: Cutugno, infatti, pur essendo nato a Fosdinovo è cresciuto a La Spezia (e si considererà sempre spezzino), mentre Emma è fondamentalmente pugliese (prima infanzia a Sesto Fiorentino, ma le origini sono di Aradeo, provincia di Lecce).

Eurovision 2025: Lucio Corsi, altre curiosità

Con Lucio Corsi continua la lunga scia di canzoni in gara per l’Italia all’Eurovision che portano la firma anche, oppure solo, di chi le canta o del gruppo: questo, infatti, accade fin dal 2016 e prosegue con “Volevo essere un duro”. L’ultima volta che l’Italia ha portato una canzone non firmata dagli artisti che la cantavano si è avuta nel 2015, dato che “Grande amore” de Il Volo è stata composta da Ciro Esposito e Francesco Boccia, che evidentemente non fanno parte del trio vocale. Sono 21 le occasioni in cui gli interpreti non hanno composto il testo o scritto la musica; le altre, per converso, sono 31.

Si è tanto discusso sui tagli delle canzoni italiane a 3 minuti, da regolamento, nel passato. Bene: questo pericolo con “Volevo essere un duro” non ci sarà: è la prima volta che questo accade dal 2012 (con “L’amore è femmina (Out of love)” di Nina Zilli). Poi si potrà definire “taglio” un eventuale eliminare il fade strumentale finale nella versione sul palco, ma parliamo davvero di un secondo.

Considerando le volte in cui l’Italia ha scelto la propria canzone dal Festival di Sanremo, era dal 2016 (Francesca Michielin che andò dopo che gli Stadio dissero di no) che non c’era la rinuncia dell’artista che ha colto la vittoria in Liguria (in questo caso Olly). Nel complesso, questo è accaduto anche nel 1988 (con Luca Barbarossa, che anzi fu terzo e ufficialmente andò come vincitore di Vota la Voce dell’anno prima), 1990 (con Toto Cutugno in luogo dei Pooh, e arrivò la vittoria) e 1992 (con Mia Martini in luogo dello stesso Barbarossa).

Lucio Corsi ha 31 anni, e li avrà anche quando salirà sul palco di Basilea. Avevano la stessa età quando si esibirono all’Eurovision Domenico Modugno (nel 1959, seconda partecipazione), Nicola Di Bari (1972), Aldo Stellita dei Matia Bazar (1979) e Fabio Ricci dei Jalisse (1997), limitatamente agli artisti in gara per l’Italia.

