Alessandra Mele (Eurovision 2023) a Milano a fine marzo!

Con sorpresa, ieri è giunto un annuncio da parte di Alessandra Mele, rappresentante della Norvegia all’Eurovision 2023 con “Queen of Kings”: sarà a Milano il 27 marzo per una tappa del suo piccolo Karaoke Tour.

In attesa che il vero tour inizi a fine novembre, infatti, Alessandra ed il suo staff hanno deciso di fare tre tappe in Europa in modo tale da cantare tutti insieme le canzoni dell’EP “Best year of my life” e le uscite più recenti. Queste le sue parole:

Cosa… un Karaoke Tour? Dal momento che ho posticipato il tour a novembre 2025, volevo fare qualcosa di speciale con e per i miei fan prima! Per accogliere la pubblicazione di “Language of love”, partiremo con un Fan Karaoke Tour in tre città: Helsinki, Cracovia e Milano! (Mi mancavate troppo, non vedo l’ora). Nei giorni che verranno avrete maggiori notizie sulle rispettive location, ma intanto segnatevi le date nel calendario!

Dunque non resta che attendere e restare aggiornati sui suoi profili social per avere ulteriori informazioni in merito alla location in cui si terrà il concerto. La cantante di Pietra Ligure era già approdata in Italia un’altra volta , il 6 febbraio 2024 al. Avrebbe dovuto esibirsi anche lo scorso 10 febbraio al, ma come si è già scritto in apertura il tour è stato rinviato

Alessandra Mele, dal Melodi Grand Prix all’Eurovision 2023

Originaria della provincia di Savona, Alessandra dopo la maturità si trasferisce in Norvegia, terra di origine della madre, per studiare ed approfondire musica al Lillehammer Institute of Music Production. Nel 2022 prende parte alla settima edizione di The Voice Norge, venendo tuttavia eliminata al primo Live Show, ma non è che l’inizio del suo percorso.

Nel 2023 viene annunciata tra i partecipanti del Melodi Grand Prix, la selezione norvegese per l’Eurovision Song Contest, con la canzone “Queen of Kings”. A febbraio riesce a vincere durante la finale ed è qui che la canzone inizia ad accumulare una certa viralità in Italia e all’estero anche grazie all’utilizzo del brano durante una delle serate di Miss Universe.

All’Eurovision 2023 giunge nella rosa dei favoriti e chiude al quinto posto totale con 268 punti, di cui 52 dalle giurie e 216 dal televoto (equivalente al terzo posto), in cui si contano anche i 10 punti del televoto italiano che ha supportato la sua rappresentante in terra nordica.

Oggi “Queen of Kings” conta quasi 190 milioni di riproduzioni su Spotify, una versione in italiano (Regina dei Re), un remix fatto da Gabry Ponte in persona e svariate certificazioni tra cui: doppio disco di platino in Polonia (100.000 copie) e platino in Norvegia (60.000 copie), Svizzera (20.000 copie) e Svezia (12 milioni di streams) ed infine disco d’oro in Belgio (20.000 copie), Spagna (30.000 copie) e in Italia (50.000 copie con le vecchie soglie di certificazione FIMI).

Ad esso si aggiungono anche svariati singoli estratti dall’EP “Best year of my life”, tra cui “Pretty devil” che ha certificato platino in Norvegia e i singoli in italiano “Marameo” (apparentemente scartato da Amadeus per Sanremo 2024) e “Sarà lì che mi troverai” (versione italiana del suo brano “Supposed to be”).

Quindi, per chi fosse interessato, si segni pure il 27 marzo nel calendario per andare a vedere Alessandra Mele a Milano!