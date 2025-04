Eurovision 2025: via a breve alla costruzione del palco. La macchina di sicurezza a Basilea

Sono ai nastri di partenza i lavori di costruzione del palco dell‘Eurovision Song Contest 2025: da lunedì infatti la St. Jakobshalle di Basilea non potrà più ospitare alcun tipo di evento proprio per permettere la costruzione di tutto l’impianto scenico dell’evento non sportivo più seguito al mondo.

I preparativi per l’evento fervono da mesi in maniera meticolosa, con tutte le attenzioni che un evento del genere richiede, ma da lunedì entreranno nel vivo dopo la fase di progettazione con la preparazione dell’area circostante l’arena. Già da sabato infatti il vicino palazzetto del ghiaccio (che a maggio ospiterà la sala stampa) sarà chiuso al pubblico e “inglobato” nel perimetro della recinzione di sicurezza.

Per accedere a quell’area infatti sarà necessario, come comunicato dal governo cantonale del Cantone Basilea-Città, avere un pass o un titolo di accesso che sia specifico per l’Eurovision 2025 e sottoporsi a controlli di sicurezza simili a quelli dell’aeroporto.

L’area sarà chiusa fino alla fine del mese di maggio. Anche se la finale dell’Eurovision andrà in scena la sera di sabato 17, per smontare tutto l’impianto scenico che occuperà la St. Jakobshalle l’arena resterà inutilizzabile fino al 28 maggio. Anche il vicino autosilo multipiano resterà chiuso da venerdì 16 maggio fino alla mattina della successiva domenica 18 maggio e, a causa dell’evento collaterale nell’ArenaPlus, il centro commerciale St. Jakob-Park sarà chiuso per tutto il sabato della finale.

Il pubblico da tutta Europa e mezzo mondo ha avuto modo di acquistare i biglietti per l‘Eurovision Song Contest. Ricordiamo che oltre alle tre serate in diretta televisiva nelle serate di martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 maggio saranno aperte al pubblico anche le prove generali precedentemente note come Jury Show e Family Show, che avranno luogo prima delle serate in diretta (nello specifico la sera prima della diretta e il pomeriggio prima del Live Show).

Oltre allo spettacolo in sé, per chi non ha avuto modo di acquistare i biglietti che sono letteralmente andati a ruba, i fan potranno anche assistere agli spettacoli nell’ArenaPlus, con i concerti delle star eurovisive e la visione di gruppo delle serate dell’evento.

Non ci resta dunque che attendere l’inizio della settimana dell‘Eurovision Song Contest 2025, con il tradizionale Turquoise Carpet di domenica 11 maggio. Le semifinali sono in programma per martedì 11 e giovedì 13 maggio, mentre la finale andrà in scena sabato 17 maggio. Tutte e tre le serate saranno trasmesse in diretta dalla Rai, le semifinali su Rai 2 e la finale su Rai 1, con il commento di Gabriele Corsi e BigMama.