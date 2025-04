Eurovision 2025, intervista a JJ (Austria): “Non cerco la perfezione, ma l’autenticità”

I microfoni di Eurofestival News sono riusciti a raggiungere JJ, uno dei favoritissimi alla vittoria finale dell’Eurovision 2025. Il giovane artista classe 2001 rappresenterà l’Austria con “Wasted Love”, brano composto assieme a Teya, in gara all’Eurovision 2023 con Salena per la stessa nazione.

Nato da padre austriaco e madre filippina, JJ ha vissuto a Dubai fino a quindici anni. Successivamente si è creato un nome partecipando a The Voice UK del 2020 e, l’anno successivo, allo show austriaco Starmania.

Ciao JJ, benvenuto all’Eurovision! “Wasted Love”, la canzone che porterai all’Eurovision Song Contest 2025, è anche il tuo singolo di debutto. Nonostante questo, subito dopo l’uscita del brano, sei stato indicato tra i probabili vincitori di quest’anno. Come hai reagito? Qual è il motivo, secondo te, di questo entusiasmo generale?

Onestamente, sono stato sopraffatto, nel senso buono del termine. Mi sono impegnato tantissimo in “Wasted Love”: vedere una reazione così forte fin dall’inizio è stato incredibilmente surreale. Credo che l’entusiasmo derivi dal fatto che la canzone osi essere diversa: fonde elementi classici ed elettronici e racconta una storia molto emozionante e umana. Forse le persone percepiscono quell’onestà, quella vulnerabilità e l’unicità del suono. In fin dei conti, sono semplicemente grato che la canzone stia riscuotendo successo.

Teya è coautrice della canzone che porti in gara. Sei legato a lei anche da una forte amicizia. Ti ha dato qualche consiglio su come affrontare il palco dell’Eurovision?

Teya è stata come una roccia durante tutto questo percorso. Sa cosa significa salire sul palco dell’Eurovision – la pressione, l’eccitazione, il caos – ed è stata incredibilmente generosa nel condividere la sua esperienza. Un consiglio che mi è rimasto impresso è stato: Non inseguire la perfezione. Sii presente, sii onesto e lascia che il pubblico senta chi sei. Questo mi ha davvero aiutato a cambiare mentalità. Non cerco di essere impeccabile, cerco di essere autentico. Ed è questo il cuore di questa performance.

Hai rivelato che la tua performance all’Eurovision sarà qualcosa di mai visto prima. Puoi darci una piccola anteprima?

Non posso ancora rivelare troppo, ma posso dire questo: stiamo creando un mondo visivo che riflette l’intensità emotiva di “Wasted Love”. È drammatico, surreale e gioca molto con i contrasti: luci e ombre, fragilità e potenza, classico e futuristico. Non è solo un’esibizione, è un momento. Voglio che le persone si sentano come se stessero entrando nel cuore della canzone insieme a me. Diciamo solo che sarà qualcosa che, si spera, lascerà il segno.

La tua canzone parla di un amore non corrisposto. Ci sono elementi autobiografici nel testo?

Sì, moltissimi. “Wasted Love” affonda le radici in un’esperienza molto personale: quella sensazione di dare così tanto di sé a qualcuno o qualcosa e rendersi conto che potresti non essere mai ricambiato. È quel momento di dolore, ma anche di chiarezza e crescita. Scrivere ed eseguire questa canzone è stato terapeutico in molti modi. È il mio modo di lasciar andare e riappropriarmi del mio potere. Penso che molte persone abbiano vissuto questo tipo di amore e spero che anche loro possano rivedersi nella canzone.

Ti esibirai durante la seconda semifinale, quando l’Italia non avrà diritto di voto. Vuoi ancora mandare un saluto a tutti i lettori di Eurofestival News, sperando che possano sostenerti per l’eventuale finale?

Assolutamente! A tutti i fantastici lettori di EurofestivalNews: grazie per il vostro supporto e la vostra passione per l’Eurovision. Anche se non potrete votare in semifinale, la vostra energia, le vostre parole e il vostro amore significano tutto. Spero davvero di arrivare in finale e vedere l’Italia illuminare il tabellone! Vi mando tutto il mio amore dall’Austria, e ricordate: anche l’amore sprecato può innescare qualcosa di potente.