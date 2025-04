Eurovision 2025, Tommy Cash e le nonnine di Ostuni sul palco: come stanno le cose

Tommy Cash, “Espresso Macchiato” e le nonnine di Ostuni all’Eurovision 2025. Eurofestival News sin qui non ne aveva mai parlato perchè era giusto ricostruire la vicenda al di là dell’hype, perchè l’Eurovision ha i suoi regolamenti e sin qui, almeno nelle tv italiane, si è parlato solo della presenza delle simpatiche vecchiette del centro anziani Il Filo di Arianna, senza però approfondire.

Perchè quello sapevamo sinora, è che il rapper estone le avrebbe portate con lui a Basilea. Non era chiaro però in quale modo, visto che nelle esibizioni che Tommy Cash ha fatto in giro per l’Europa – e anche a Propaganda Live su La 7 – compaiono oltre a lui altre figure. Situazione che andava a cozzare con la presenza delle nonnine sul palco.

Eurofestival News si è dunque messa a caccia dei responsabili del centro Il Filo di Arianna per cercare di ricostruire la vicenda. Gli emissari di Tommy Cash e del suo team artistico hanno incontrato per due volte nelle scorse settimane i responsabili del centro e le sue ospiti, alle quale hanno fatto ripetere il balletto che le ha rese virali in rete, attirando le attenzioni del rapper e performer estone.

L’operazione è servita per selezionare le cinque donne che effettivamente saranno sul palco con lui a Basilea. C’erano dubbi su questo, in particolare, in quanto inizialmente l’idea avrebbe anche potuto essere quella di portarle in blocco e quindi utilizzarle per una performance a corredo, ma alla fine le nonnine saranno con lui sul palco nella prima semifinale di martedi 13 Maggio.

Resta da capire quali saranno scelte e su questo per ora la produzione mantiene il riserbo. Nell’apparizione dei giorni scorsi nel programma di “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2 erano infatti ancora tutte in gruppo, anche l’apparizione televisiva è stata anche l’occasione per mostrare in anteprima la loro “divisa” eurovisiva, probabilmente quella che indosseranno sul palco di Basilea, mentre erano impegnate nelle prove per il grande evento musicale.

C’è stato anche un simpatico siparietto con le nonne che hanno salutato l’artista con un “Ciao Tommaso”. E lui che ha risposto: “Quando posso passare a prendervi?”. La realtà è che le selezioni sono ancora in corso ed a quanto risulta alla nostra redazione, i nomi delle cinque signore che partiranno per la Svizzera – per qualcuna sarà la prima volta in aereo – saranno scelti entro il 30 aprile.

Loro, le nonne di Ostuni, nel frattempo hanno detto a “Tommaso” cjee non vedono l’ora di preparargli del buon cibo, rigorosamente made in Puglia, da mangiare prima di un espresso macchiato: orecchiette con le rape e riso, patate e cozze.

Tommy Cash – che ha presentato il suo “Espresso Macchiato” anche nell’ambito del programma di Cattelan, si esibirà per quarto della prima semifinale: si tratta della stessa in cui potrà votare l’Italia e nella quale vedremo esibirsi – fuori concorso in quanto già ammesso alla finale – anche il nostro Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”. La semifinale sarà trasmessa in diretta a partire dalle 20.55 su Rai 2 col commento di Gabriele Corsi e Big Mama