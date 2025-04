Eurovision 2025, anche The Roop con “On fire” fra gli ospiti di Basilea

Arriva un altro annuncio relativamente all‘Eurovision 2025 in programma alla St.Jakobshalle di Basilea dal 13 al 17 Maggio prossimi, dopo quello di Efendi. Ci sranno infatti anche i lituani The Roop, fra gli ospiti che si esibiranno in una delle serate. A comunicarlo è SRG SSR, il consorzio televisivo svizzero. Saranno protagonisti di un interval act.

Ottavi classificati alla Ahoy Arena di Rotterdam nel 2021 con il brano “Discoteque”, The Roop avranno invece in questa occasione l’opportunità di portare sul palco dell’Eurovision “On fire”, il brano che avrebbero dovuto presentare all’Eurovision 2020 se l’edizione non fosse stata cancellata per la pandemia.

Si sa come detto che saranno protagonisti di un numero di intervallo. Non è stato annunciato nello specifico quale sarà ma vista la lineup che si va delineando è possibile pensare che possa essere quello inserito nell’ambito della seconda semifinale che avrà come tema portante del contorno extra gara il mondo eurovisivo in geneale e appunto i fan. A questo proposito, ci sarà da davere se anche Efendi porterà il brano dell’edizione cancellata.

Certamente, il pubblico eurovisivo avrà la possibilità di ritrovare uno dei gruppi che maggiormente hanno fatto breccia nel cuore dei fan nelle ultime edizioni, con brani freschi e radiofonici e anche di buon successo commerciale: “Discoteque” fu disco di platino (4 milioni di streaming) e “On fire” disco d’oro (2,5 milioni)

Si tratta dei primi ospiti assoluti lituani della storia dell’Eurovision e del secondo interval act in assoluto che permetterà di ascoltare sul palco eurovisivo un brano dell’edizione cancellata per la pandemia da Covid -19. Il primo, come si ricorderà fu Diodato con la sua “Fai rumore” che la Rai decise di invitare sul palco del PalaOlimpico di Torino. In quel caso però si trattò- questo va detto per dare il giusto riconoscimento alla tv di Stato – di un’artista che non aveva avuto la possibilità di ritentare la corsa verso l’Eurovision, dato che il cantautore tarantino non aveva nemmeno preso parte al successivo Festival di Sanremo

The Roop, con la loro iconica gestualità vanno dunque ad dunque ad aggiungersi al panel di ospiti dell’Eurovision 2025 già annunciati: oltre alla citata Efendi, quelli della prima semifinale, che sarà dedicata alla musica svizzera e che vedrà salire sul palco ben 4 ex partecipanti eurovisivi per la Confederazione, per un totale di nove Eurovision rappresentati: l’italo-elvetica Paola Del Medico (“Bonjour, bonjour”, 1969 e “Cinéma” 1980); Peter, Sue & Marc (1971, “Les illusions des nos vingt ans”, 1976 “Djambo, Djambo”; 1979 “Trodler& Co”, 1981 “Io senza te”); Luca Hänni (2019, “She got me”) e Gjon’s Tears (“Rèondez moi”designato per il 2020 e “Tout l’univers”, 2021).