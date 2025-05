Eurovision 2025: ecco le immagini del palco di Basilea

Con un breve video, il canale YouTube ufficiale dell’evento musicale più seguito al mondo, ha svelato la vera natura del palco dell’Eurovision 2025 di Basilea (13-15-17 maggio).

Costruito durante tutto il mese di aprile, il palco è una creazione di Florian Wieder, tedesco alla sua ottava esperienza in questo senso: l’ispirazione è data dalle montagne svizzere e dalla diversità del Paese, con il focus su un’estensione centrale che si protende verso i posti in piedi, con un arco LED a corredo.

Nei 55 secondi di video, viene mostrato fondamentalmente il lavoro messo in piedi dalle squadre di operai che si sono prodigati per la costruzione all’interno della St. Jakobshalle di Basilea, teatro di un Eurovision 2025 dalle mille sfaccettature.

A conclusione del video, viene mostrato il palco dal basso, in un tentativo di ribadirne l’imponenza. E questa sensazione è effettivamente ribadita dall’interezza dell’ultima inquadratura.

Come già detto, colpisce il concetto delle montagne ai lati, che avranno un ruolo preminente in alcune esibizioni e che, inevitabilmente, si richiamano alla collocazione geografica della Svizzera (a cui si è ispirato Florian Wieder).

Si nota in alcuni punti anche la green room. E, per gli amanti dell’amarcord, c’è anche un piccolo dettaglio grafico: il “glass heart”, cuore di vetro, che fu una soluzione implementata nell’Eurovision 2006 tenutosi ad Atene, in Grecia, all’interno dell’impianto noto come OAKA.

Da domani, proprio alla St. Jakobshalle si terranno le prime prove degli artisti in gara all’Eurovision 2025: due sessioni per ciascuno, con le Big 5 e la Svizzera che avranno uno spazio a sé stante e di diversa calendarizzazione rispetto ai semifinalisti.