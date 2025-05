Eurovision 2025: com’è andata la seconda prova di Gabry Ponte per San Marino

Concluse oggi le seconde prove individuali per gli artisti in gara nella prima semifinale dell’Eurovision 2025, ospitato quest’anno a Basilea.

I cantanti che concorreranno nella serata di martedì 13 maggio, trasmessa in Italia in prima serata su Rai2, hanno avuto oggi 20 minuti di tempo per sistemare tutti i dettagli della propria performance, inquadrature, luci, oggetti di scena, stacchi di telecamere e coreografie.

Tempo prezioso che si aggiunge a quello già avuto nei giorni scorsi, per calcare il palco per la prima volta e prendere confidenza con esso.

Oggi è stata – tra gli altri – anche la volta di Gabry Ponte, in gara per San Marino. Prove importantissime da cui, finalmente, sono usciti molti materiali, tra fotografie ufficiali e un estratto delle riprese dell’esibizione, che dimostrano una piccola parte della resa televisiva della performance.

Elementi che permettono ai fan e al pubblico di farsi una idea su come Gabry Ponte ha deciso di mettere in scena, insieme al proprio team, l’esibizione di “Tutta l’Italia“.

Eurovision 2025: la seconda prova di Gabry Ponte

Gabry Ponte si trova, durante l’esibizione di “Tutta l’Italia“, al centro del palco della St. Jakobshalle di Basilea. La sua postazione è formata da un largo tavolo che presenta specchi riflettenti e numerosi punti luce, che si accendono a ritmo di musica.

Gabry presenta un outfit identico a quello della prima prova, ossia una giacca con camicia e pantaloni argentei. Il DJ dimostra di essere a proprio agio durante l’esibizione, forte di una grande esperienza su palchi di grande importanza come quello dell’Eurovision. Gabry Ponte si muove proprio come se stesse mixando in diretta il brano, declamandolo inoltre a gran voce e incitando la folla con diversi movimenti.

Sul palco confermata la presenza dei due cantanti mascherati (nonché coautori) Andrea Bonomo ed Edwyn Roberts, collocati con microfono ad asta a destra e a sinistra della postazione del DJ. Per loro un outfit nero e il volto, appunto, coperto quasi integralmente da una scura maschera.

Corista è Gianluigi Fazio (già autore, tra le altre, di “Freaky!” per Senhit nel 2020), mentre al tamburello ci saranno Gioele Nuzzo e alla fisarmonica Donato Vizzino. Questi ultimi due strumentisti, pur non comparendo nelle immagini ufficiali diffuse ad oggi, dovrebbero essere presenti nel corso dell’esibizione, nelle parti finora non rivelate.

Dalle immagini è inoltre chiaro come, a ledwall, appaiano numerose immagini che ricordano la cultura italiana: figure tratte da quadri famosi, disegni parte del retaggio italiano, statue classiche, oltre alla riproduzione di diversi monumenti celeberrimi, tra cui il Colosseo e la Fontana di Trevi. Questi vengono invasi da numerosi fiori rosa, che si estendono su tutti gli schermi nel pavimento della scenografia.

Non manca un uso profuso di effetti speciali, tra cui fuochi artificiali, grandi getti di fuoco e fontane scintillanti.

Dall’anteprima video, inoltre, si nota un uso delle luci a riprodurre atmosfere da grande discoteca, oltre a un utilizzo di rapidi stacchi di telecamera, che seguono il ritmo incalzante del brano. Una scelta stilistica atta proprio a coinvolgere il pubblico anche da casa, oltre a quello dell’arena.

Per Gabry Ponte e San Marino, non resta altro che attendere le prove generali, che inizieranno la prossima settimana, precisamente nella giornata di lunedì. La redazione di Eurofestival News avrà accesso alla trasmissione a circuito chiuso di queste prove, che non mancheremo di raccontarvi in diretta, per offrirvi tutti i dettagli dell’avvicinamento verso le dirette televisive.