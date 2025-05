Eurovision 2025: Eurofestival News torna a promuoversi su radio LatteMiele (ascolta gli spot in anteprima)

Per l’undicesimo anno consecutivo (escludendo il 2020, anno della pandemia di Covid-19 e sospensione dell’Eurovision) e anche per questa edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest, abbiamo deciso di promuoverci e di promuovere le tre serate dell’evento musicale più seguito al mondo, con una serie di nuovi spot radiofonici.

Saranno on air a partire da domani mattina (venerdi 9 maggio) sulle frequenze di radio LatteMiele, tra le più apprezzate emittenti di sola musica italiana, con oltre 1,9 milioni di ascoltatori nei 7 giorni *.

È possibile ascoltare radio LatteMiele in FM (qui l’elenco delle frequenze), in DAB+ (Digital Audio Broadcasting. Segnaliamo che da inizio anno, in questa modalità si è aggiunta anche la copertura su Roma) e in streaming su lattemiele.com.

Sempre molto capillare la distribuzione degli spot (120), che andranno in onda allo scoccare di ogni ora da venerdi 9 a sabato 17 maggio, dove verrà promosso il nostro newsblog, la Guida all’Eurovision 2025 e naturalmente le dirette delle semifinali e della finalissima dell’Eurovision (trasmesse su Rai 2 e Rai 1 il 13,15 e 17 maggio).

La prossima settimana saranno inoltre realizzati speciali collegamenti in diretta su radio Lattemiele con i nostri inviati presenti a Basilea, per aggiornare gli ascoltatori su quanto succede all’interno della St. Jakobshalle.

Spot Eurofestival News 2025

Di seguito è possibile ascoltare in anteprima tutti i nuovi spot realizzati con la voce ufficiale di radio LatteMiele (Gianmarco Ceconi) e i relativi orari di messa in onda.

Spot venerdi 9 maggio 2025 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot sabato 10 maggio 2025 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot domenica 11 maggio 2025 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot lunedi 12 maggio 2025 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot martedi 13 maggio 2025 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 20)

Spot mercoledi 14 maggio 2025 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot giovedi 15 maggio 2025 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 20)

Spot venerdi 16 maggio 2025 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot sabato 17 maggio 2025 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 20)

Variante spot sabato 17 maggio 2025, in caso di passaggio in finale di Gabry Ponte (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 20)

* 1.937.000 ascoltatori secondo gli ultimi dati TER (Tavolo Editori Radio) disponibili e relativi al secondo semestre 2024.