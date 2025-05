Eurovision 2025: scarica la più completa guida all’evento in versione eBook

Dopo la pubblicazione di ieri, già da oggi è reperibile sui principali digital store italiani, il download della più completa Guida all’Eurovision 2025 in versione eBook (nel formato standard .ePub, per tutti i principali eBook Reader, Kindle di Amazon inclusi).

Come sempre è possibile scaricare il tutto nella nostra sezione Guide Eurovision.

Guida all’Eurovision 2025 nei digital store

Per chi invece preferisce la comodità degli store digitali collegati al proprio eBook reader, è possibile acquistare la nostra Guida all’Eurovision 2025 sulle principali piattaforme italiane e internazionali.

In questo caso però ci è impossibile distribuirla gratuitamente, le condizioni contrattuali imposte da Amazon e dagli altri store, obbliga ad assegnare un prezzo minimo di copertina, che è di 0,99€ (e questo abbiamo applicato).

Per tale motivo potete scegliere se scaricare il file per il vostro eBook reader gratuitamente dalla nostra sezione GUIDE oppure nei digital store, al prezzo consigliato (chi sceglierà la versione a pagamento saprà che in questo modo darà un piccolo contributo per sostenere i costi di gestione di questo sito e la pubblicazione e distribuzione delle nostre guide. Qui tutte le modalità per sostenerci).

La Guida è disponibile su Amazon, Rakuten Kobo, libraccio.it, IBS/LaFeltrinelli, Google Books, StreetLib e in distribuzione sugli altri principali digital store italiani. Nelle prossime ore sarà inoltre disponibile anche in quelli internazionali (Barnes & Noble, Apple iBook Store, Tolino e altri ancora).

Buona lettura e buon Eurovision a tutti!