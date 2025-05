Eurovision 2025: la conferenza stampa Rai. Sottotitoli nella performance di Lucio Corsi

L’Eurovision Song Contest 2025 è alle porte. È andata in scena questa mattina la consueta conferenza stampa Rai di presentazione, nel corso della quale la Direttrice Relazioni Internazionali Simona Martorelli, il Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, il Direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore, la Direttrice Rai Radio 2 Simona Sala e i due commentatori Gabriele Corsi e BigMama hanno presentato il grande evento che sta per avere inizio.

In apertura Simona Martorelli ha spiegato nel dettaglio le novità regolamentari del concorso, soffermandosi nello specifico sul Code of Conduct e il Duty of Care che sono conseguenze di quello che, in parole povere, possiamo definire un annus horribilis nel corso del quale, a Malmö, sono venuti meno tutti i valori fondamentali dell’ESC. La Direttrice Relazioni Internazionali ha quindi aggiunto che l’Eurovision sta lavorando in ottica della sostenibilità ambientale, produttiva e finanziaria.

A seguire Williams Di Liberatore ha parlato brevemente dell’importanza della musica nel palinsesto Rai, aggiungendo che l‘Eurovision Song Contest è quel grande evento che ha il potere di rappresentare l’intrattenimento e la musica a 360 gradi.

Dante Fabiani, moderatore della conferenza stampa e Head of Media della Rai all’Eurovision Song Contest, ha dato i numeri delle richieste di accredito pervenute: ben 140. Un numero impensabile fino a pochi anni fa, in cui le richieste di accredito erano 10 se andava bene.

Il ruolo fondamentale della radio, in questo caso di Rai Radio 2, l’ha spiegato Simona Sala che ha tessuto le lodi dell’Eurovision e augurato buon lavoro a Diletta Parlangeli e Matteo Osso che cureranno il commento radiofonico. La Direttrice ha anche menzionato le nonnine di Ostuni che hanno accompagnato Tommy Cash a Uno Maggio Taranto: un collega intervenuto in collegamento ha perciò comunicato che la presenza delle cinque nonnine è saltata e dunque non saranno a Basilea.

La parola è dunque passata a Claudio Fasulo, che ha raccontato tutte le novità della Rai per l’Eurovision 2025, a partire da BigMama che affiancherà Gabriele Corsi, da lui definito padre nobile. Il Vicedirettore ha ricordato la storia della Rai all’Eurovision, almeno da quando lui ha iniziato a seguirlo in prima persona, ovvero dalla prima finale su Rai 1 nel 2016 ricordando le voci di Flavio Insinna e Federico Russo e anche Serena Rossi, che l’ha commentato a Lisbona nel 2018.

Il testimone è dunque passato a Gabriele Corsi nel 2021, con una menzione e un ringraziamento a Cristiano Malgioglio e Mara Maionchi che l’hanno affiancato nelle precedenti edizioni. Ancora una volta, come ha confermato Fasulo, Rai Pubblica Utilità conferma la trasmissione con audiodescrizione e sottotitoli per tutte le serate e, per la finale, anche di una diretta parallela in LIS su RaiPlay. Prima di ogni serata andrà in onda un’anteprima, tra le 20:15 e le 20:30 per le semifinali e dalle 20:40 in finale.

Il vicedirettore ha quindi annunciato un nuovo membro della squadra, lo spokesperson, che annuncerà i 12 punti. Il videosaluto di Topo Gigio conferma dunque i rumors dei giorni scorsi: per la prima volta lo spokesperson (o spokesmouse, come l’ha scherzosamente definito Fasulo) sarà un essere non umano.

Rispondendo alla nostra domanda, Claudio Fasulo ha detto che in caso di allungamento del Conclave un’eventuale fumata bianca non interromperà la diretta delle semifinali su Rai 2 ma qualora si dovesse arrivare a sabato 17, con la diretta su Rai 1, la situazione sarà un po’ più complessa. Rispondendo a un collega, in merito alla sanzione per l’errore con la messa in onda dei risultati del televoto in semifinale, ha comunicato che l’EBU non ha comminato alcuna sanzione.

Gabriele Corsi ha quindi preso il microfono esordendo con:

“La vera notizia è che l’Eurovision è annullato: non c’è gara, con la presenza di Topo Gigio abbiamo già vinto”.

Anche il conduttore ha ricordato la grande presenza dell’Italia al concorso, facendo gli auguri a Kole e Beatriçe, gli Skhodra Elektronike, che rappresentano l’Albania ma che, pur essendo albanesi di nascita, sono di fatto italiani di adozione.

La ormai storica voce dell’ESC ha detto che quest’anno ci sono tanti Corsi e tante coincidenze:l’atto costitutivo dell’Eurovision è stato fatto a Palazzo Corsini, il consorzio della TV Svizzera si chiama CORSI e quando Toto Cutugno vinse nel 1990 era arrivato secondo a Sanremo, proprio come Lucio Corsi.

Ironicamente il conduttore ha detto, ripetendo il mantra “non succede ma se succede”, che in caso di vittoria è pronto a vestirsi da Heidi, che quindi è pronto a portare il costume e la parrucca a Basilea. Per trovare un mantra dell’edizione, Corsi ha detto che battezzerebbe quest’anno “Perkele“, termine presente nel testo di “Bara Bada Bastu” che significa “Acciderbolina”.

BigMama ha anticipato che il suo stile di commento sarà frizzante, che mentre Gabriele Corsi sarà “il secchione” lei commenterà le esibizioni con la sua verve. Ciò che all’artista piace molto dell’Eurovision è il fatto di avere dei messaggi mandati in maniere assurde o spettacolari, e per spiegare questa caratteristica del concorso ha citato “Mama SČ” dei Let 3, canticchiando la frase “Mama kupila traktora”.

La cantautrice e rapper ha quindi approfittato per chiarire la sua posizione sulla questione della selezione slegata da Sanremo:

A me è stato chiesto se Sanremo fosse il modo giusto, io ho risposto che Sanremo è il festival più bello del mondo e chi è uscito ci ha sempre fatto fare bellissime figure. Vorrei che la giuria desse più importanza a brani più internazionali anche in ottica Eurovision a Sanremo.

È dunque intervenuto in collegamento Lucio Corsi, raccontando di essere arrivato a Basilea ieri sera e che oggi pomeriggio ha la prima prova. Il cantautore ha dunque rimarcato che incentrerà la sua performance sulla musica, le parole e gli strumenti, mantenendo dunque lo stesso approccio con cui ha affrontato Sanremo e che con lui sul palco ci sarà “Mio fratello Tommaso Ottomano”, che l’ha accompagnato anche sul palco dell’Ariston.

Rispondendo alla domanda della collega Claudia Fascia, dell’ANSA, che ha espresso perplessità circa la possibilità di comprendere il significato del brano da parte del pubblico non di lingua italiana, Lucio ha risposto in maniera chiara:

Useremo dei sottotitoli per il testo della canzone, per rendere più chiaro il messaggio.

L’Eurovision Song Contest 2025 andrà in scena alla St.Jakobshalle di Basilea. Le semifinali di martedì 13 e giovedì 15 andranno in onda su Rai 2 e la finale, sabato 17, sarà in diretta su Rai 1, sempre con il commento di Gabriele Corsi e BigMama.