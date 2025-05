Eurovision 2025: Lucio Corsi pubblica i lyric video di “Volevo essere un duro” in più lingue

Interessante, e invero lodevole, iniziativa messa in atto da Lucio Corsi e dal suo staff in vista dell’Eurovision 2025 (Basilea, 13-15-17 maggio).

Sul canale YouTube dell’artista toscano, infatti, sono apparsi diversi lyric video di “Volevo essere un duro”, la canzone seconda classificata al Festival di Sanremo nonché in gara all’Eurovision Song Contest di Basilea in rappresentanza dell’Italia.

Eurovision 2025: “Volevo essere un duro” e le lingue dei lyric video

In particolare, sono cinque le lingue utilizzate (anzi, sei considerando anche l’italiano):

Il contenuto dei lyric video, che è identico nella forma e nella sostanza, è peraltro davvero molto suggestivo.

Questo perché sembra di ritornare ai disegni che si compongono nei primi anni di età, con l’esatta rappresentazione di ciò che è il testo della canzone.

C’è proprio tutto di quello che ha inteso Lucio Corsi nel suo testo: il robot, il lottatore di sumo, la bici, il treno a rappresentare la stazione di Bologna, a gallina dalle uova d’oro. E poi la rappresentazione della paura del buio.

Il tutto fino al concetto di “vivere la vita è un gioco da ragazzi” e a tutto quello che viene dopo, compresa la “medaglia d’oro di sputo” che di riferimenti nascosti ne possiede parecchi.

Un’idea, in sostanza, molto ben riuscita dal punto di vista artistico, e nella quale si nota lo sforzo compiuto per trasmettere il messaggio al pubblico. Uno sforzo che vuole premiare sia il testo di Lucio Corsi che la creatività di chi ha realizzato questi video, in cui fra l’altro Lucio Corsi stesso appare, sotto forma stilizzata chiaramente.

Come riportato nei vari crediti, la creazione è stata affidata agli studi Nettare, mentre i disegni sono di Edoardo Garibbo (alias “Nettare”), che per i colori è stato aiutato da Gabriele Carrera. L’editing è a cura di Lorenzo Passalacqua, mentre le illustrazioni dei caratteri sono di Giulio Melani.

E, come scrive l’account Instagram della Sugar, qui si parla di cose che “sono un disegno a olio e pastello a cera”.