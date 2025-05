Eurovision 2025: com’è andata la prima prova di Lucio Corsi, che suona l’armonica dal vivo!

Ci siamo. Il nostro rappresentante all’Eurovision Song Contest 2025, Lucio Corsi, ha calcato questo pomeriggio per la prima volta il palco della St. Jakobshalle di Basilea per le prime prove individuali. Di seguito andiamo a raccontare le prime impressioni, raccolte dal report dei canali ufficiali dell’Eurovision, gli unici ad avere accesso a questa prima settimana di prove.

Insieme a lui nel pomeriggio hanno provato per la prima volta gli artisti dei rimanenti 4 paesi dei Big 5 oltre a Zoë Më, rappresentante della Svizzera.

La prima prova di Lucio Corsi

Lucio Corsi è vestito nello stesso modo in cui si appare nel videoclip ufficiale e nella prima serata del Festival di Sanremo, quindi immancabile volto truccato di bianco, labbra rosse e spalline gialle. Insieme a lui sul palco c’è Tommaso Ottomano.

La partenza è identica al Festival, con l’artista grossetano seduto al pianoforte che esegue le prime strofe della canzone. Il pianoforte in questione viene descritto come “molto lungo”, segno che si tratta di un oggetto particolare, più vicino ad uno strumento dalle forme non convenzionali come fu il pianoforte suonato da Michelangelo a Torino nel 2022.

Dopo il primo ritornello Lucio Corsi si alza imbracciando la sua chitarra e si porta al centro del palco. Qui il report segnala due differenze sostanziali rispetto a Sanremo. La prima è che ci sono due grandi altoparlanti stile retrò alle spalle di Corsi e Ottomano. Uno è quadrato, quattro metri per quattro, l’altro un po’ più basso.

In secondo luogo è qui che entrano in gioco i sottotitoli in inglese, annunciati dallo stesso Corsi, inseriti in sovrimpressione insieme ad un filtro seppia che andrà a caratterizzare l’esibizione per il pubblico televisivo.

Soprattutto, prima dell’ultimo ritornello Lucio Corsi fa un assolo con l’armonica a bocca, di fatto suonando dal vivo uno strumento sul palco dell’Eurovision Song Contest per la prima volta dal 1998, ultimo anno con l’orchestra dal vivo.

Il report si conclude con un eloquente “È completamente diverso da qualsiasi altra cosa abbiamo visto all’Eurovision quest’anno […] Bellissimo”. In sintesi, Lucio Corsi c’è e convince.

Lucio Corsi tornerà sul palco della St. Jakobshalle sabato 10 per le seconde prove, quando avremo la possibilità di vedere 30 secondi della sua esibizione, prima delle due prove generali di lunedì 12 e della prova del pomeriggio seguita dalla diretta della seconda semifinale, in cui si esibirà fuori gara, di martedì 13.

Dopo due giorni di pausa ci saranno le due prove generali venerdì 16 prima della prova pomeridiana di sabato 17 e della finalissima in cui cercherà di portare l’Italia nuovamente sul tetto d’Europa dopo 4 anni dall’ultima volta.