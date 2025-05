Eurovision 2025, prova Lucio Corsi per l’Italia: la scaletta della sesta giornata di prove

Finalmente comparirà l’Italia sul palco dell’Eurovision 2025: sì, perché nel corso della giornata di oggi (precisamente dalle 20:00) anche Lucio Corsi, in rappresentanza del nostro paese alla kermesse europea, farà capolino nella scenografia della St. Jakobshalle di Basilea per provare per la prima volta sul palco “Volevo Essere Un Duro“, la canzone con cui ha partecipato, piazzandosi al secondo posto, al Festival di Sanremo lo scorso Febbraio.

Insieme a Lucio Corsi, proveranno per la prima volta anche le altre nazioni appartenenti alle Big 5, ossia quei 5 paesi che hanno accesso diretto alla finale dell’Eurovision Song Contest. Si tratta, oltre all’Italia, di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. A loro si aggiunge quest’anno di diritto anche il paese che ha trionfato a Malmö lo scorso anno, ovvero la Svizzera, responsabile anche dell’organizzazione dell’evento di quest’anno.

Ognuno degli artisti delle nazioni sopracitate, Lucio Corsi compreso, avrà diritto a uno slot temporale di 30 minuti per prendere confidenza con il palco, studiare le inquadrature, aggiustare le luci e provare complessivamente la propria esibizione più volte.

Al termine della sessione di prove, ogni delegazione nazionale avrà poi facoltà di rivedere le registrazioni delle prove per analizzare la resa televisiva e apportare eventuali modifiche in vista delle successive prove. Saranno rilasciate poche informazioni, che non mancheremo di riportarvi in tempo reale.

Oltre a questi paesi, torneranno a salire sul palco alcuni degli artisti che rivedremo nella prima parte della seconda semifinale dell’Eurovision 2025. Per questi ultimi solo 20 minuti di tempo per esibirsi nuovamente e aggiustare gli ultimi dettagli prima delle prove generali della prossima settimana.

Ma vediamo la scaletta completa della giornata di oggi.

Eurovision 2025: scaletta sesta giornata di prove

Di nuovo sul palco oggi artisti molto attesi, tra cui JJ per l’Austria, quotata tra i favoriti per la vittoria, oltre alla curiosità verso la Francia di Louane, anch’essa tra le preferite della vigilia, insieme a Zoë Më per la Svizzera, il paese ospitante.

Ma non manca il grande interesse del pubblico italiano ed europeo di vedere cosa avrà pensato l’italiano Lucio Corsi per la scenografia della sua “Volevo Essere Un Duro”.

GIOVEDÌ 8 MAGGIO: nove Paesi della seconda semifinale (seconda prova) e le Big 5 + Svizzera (prima prova)

10:30-10:50 Australia

10:55-11:15 Montenegro

11:20-11:40 Irlanda

11:45-12:05 Lettonia

12:10-12:30 Armenia

12:35-12:55 Austria

Pausa pranzo

14:00-14:20 Grecia

14:25-14:45 Lituania

14:50-15:10 Malta

Pausa

15:40-16:10 Spagna

16:20-16:50 Italia (prima prova per Lucio Corsi con “Volevo Essere Un Duro“)

(prima prova per con “Volevo Essere Un Duro“) 17:00-17:30 Svizzera

17:40-18:10 Regno Unito

Pausa

19:20-19:50 Francia

20:00-20:30 Germania

Come successo già l’anno scorso, sia le prime che le seconde prove saranno a porte chiuse, cioè non accessibili alla stampa accreditata per l’Eurovision 2025. Non sono pertanto nemmeno previste conferenze stampa ufficiali, anche se per i semifinalisti alle seconde prove verrà dedicato, in coda alle prove, un breve momento denominato “Eurovision Ask Me Anything” tramite il canale reddit della rassegna.

Non mancheremo, in ogni caso, di informarvi in tempo reale nel caso in cui dovessero tenersi eventi o venissero rilasciate notizie o dichiarazioni di rilievo.

Dal canto nostro, cercheremo invece di raccontarvi cosa succederà oggi durante le prove: rimanete sintonizzati perché a fine giornata pubblicheremo un articolo riassuntivo, comprensivo di fotografie e video anteprime dalle riprese ufficiali effettuate nel corso della giornata. Seguiremo in particolare ciò che farà Lucio Corsi per l’Italia.