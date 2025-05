Eurovision 2025: il resoconto delle prime prove dei Big 5 e della Svizzera

La sesta giornata di prove dell’Eurovision Song Contest 2025 presso la St. Jakobshalle si chiude con le prime rehearsal dei Big 5 – Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna – insieme alla Svizzera padrona di casa.

Trattandosi di prime prove, come per i primi quattro giorni, vi racconteremo le performance degli artisti sulla base del report diffuso sui canali ufficiali dell’Eurovision Song Contest, gli unici ad avere accesso esclusivo alle prove individuali. Soltanto domani, sui canali social dell’evento, sarà possibile vedere le prime foto delle esibizioni, con grande interesse ovviamente per il nostro Lucio Corsi.

Germania – Abor & Tynna – Baller

Abor & Tynna sono la speranza tedesca per tornare grandi all’Eurovision Song Contest dopo anni di tanti bassi, profondissimi, e pochi alti (4° con Michael Schulte nel 2018 e 12° lo scorso anno con Isaak). Per il rilancio è stato richiamato Stefan Raab per ideare un nuovo concorso di selezione, il Chefsache ESC 2025, che ha incoronato vincitori i due fratelli originari di Vienna.

La Germania non si è risparmiata in materia di scenografia. Abor parte suonando il violoncello, questa volta bianco e con delle luci led, davanti ad un grande sipario che cadendo svela una struttura alta quasi 3 metri – uno “stereo boombox anni ’80” – in cima alla quale si trova Tynna.

Entrambi vestono di nero: Tynna in minigonna e top, Abor con una tuta oversize. Con loro ci sono quattro ballerini e tutta l’esibizione è caratterizzata dall’uso di luci stroboscopiche bianche e blu. Nella seconda parte del brano compare lo stereo portatile che Tynna nella finale nazionale spaccava a colpi di violoncello, in questo caso non ce n’è bisogno, lo stereo esplode da solo mentre intorno è un tripudio di pyro.

Francia – Louane – Maman

Decisa più che mai a riportare l’Eurovision Song Contest 2025 dopo 47 anni, la Francia schiera al via della 69° edizione una delle cantanti, e attrici, più quotate in patria, la 28enne Louane, in gara con “Maman”.

Louane canta sempre all’interno di un cerchio illuminato dai riflettori. La struttura unita alle luci formano una clessidra, infatti sopra Louane cade lentamente della sabbia, granello per granello, sottolinea nel report la delegazione francese, per simboleggiare il tempo che scorre ineluttabile e la necessità di vivere l’attimo.

L’artista francese è scalza e veste un abito nero di pizzo. Viene segnalato un grande lavoro registico che segue con particolare attenzione i minimi movimenti di Louane. Ad enfatizzare il crescendo finale ci pensano la luce, sempre più intensa, che pulsa al ritmo del battito cardiaco.

Regno Unito – Remember Monday – What the hell just happened?

Dai banchi del college all’Eurovision Song Contest 2025. Saranno Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele, in arte Remember Monday, a rappresentare il Regno Unito a Basilea, dopo essere state scelte internamente da una commissione interna alla BBC guidata da David May, manager di Sam Ryder, l’ultimo artista capace di riportare il Regno Unito sul podio (2° nel 2022) dopo anni disastrosi.

Le tre artiste partono al livello della cornice del palco per ripercorrere la passerella ed arrivare sul palco centrale dove trova spazio un grande lampadario con candele schiantato a terra, simbolo del caos raccontato nella canzone. L’oggetto di scena ha la possibilità di cambiare colore durante l’esibizione.

Colorati sono anche gli outfit delle Remember Monday che indossano abiti simili a quelli del videoclip ma Lauren è in azzurro, Holly-Anne in rosa e Charlotte in giallo. Performance che, come la canzone, porta in atmosfere tipiche del musical. Rispetto a quanto visto oggi, la delegazione ha annunciato che verranno aggiunti degli effetti pirotecnici nelle prossime prove.

Svizzera – Zoë Më – Voyage

Per il terzo Eurovision Song Contest ospitato in patria la Svizzera ha scelto di puntare su una figlia della città che ospita l’evento. È infatti la nativa di Basilea Zoë Më, con il brano “Voyage”, la rappresentante del paese elvetico.

Zoë Më trascina in un vero e proprio “voyage” intimo tra lei e lo spettatore grazie ad un’unica ripresa, senza tagli o cambi di inquadratura e all’assenza di oggetti di scena, ballerini, coreografie, immagini a ledwall e pyro. Tutto è portato ad un’estrema essenzialità in cui Zoë Më diventa l’elemento cardine con la sua presenza – vestita con un abito nero con dettagli floreali rossi, viola e blu – e la sua emotività.

La musica cambia nel bridge, dove entrano in scena il fumo, la macchina del vento e le luci lampeggianti, per poi tornare alla calma placida in cui tutto è iniziato. Molto farà anche il pubblico con le torce dei cellulari nel rendere ancor più particolare questi 3 minuti.

Italia – Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Per il report dettagliato sulle prime prove di Lucio Corsi alla St. Jakobshalle di Basilea vi rimandiamo all’articolo dedicato.

Spagna – Melody – Esa diva

Dopo averlo sfiorato nel 2009, Melody arriva finalmente all’Eurovision Song Contest quest’anno con “Esa diva”, brano con cui ha vinto il Benidorm Fest 2025. Il brano rispetto alla versione della finale nazionale ha subito un revamp ed è ora di capire se lo stesso è avvenuto con la performance dal vivo.

In effetti la Spagna cambia tutto. L’esibizione di Melody è divisibile in tre atti, costruiti tutti su giochi di luci e colori differenti e routine di ballo che coinvolgono in maniera sempre diversa i cinque ballerini (3 maschi e 2 donne) che l’accompagnano sul palco. Si parte con tonalità di viola per poi sfumare sul rosso e infine sul bianco, mentre Melody veste di nero con corsetto, stivali alti fino alle cosce e fedora.

Grande enfasi viene posta sulla coreografia, definita estremamente complessa ma goduriosa per la vista, in particolare negli ultimi 10 secondi, che scopriremo solo in occasione della prima prova generale di lunedì 12 maggio.

Per tutti gli aggiornamenti sull’Eurovision Song Contest 2025 dalla St. Jakobshalle di Basilea, a partire dal resoconto delle prove di venerdì 9 maggio, continuate a seguirci. Presto EurofestivalNews.com sarà a Basilea per portarvi i report live direttamente dalla Svizzera.