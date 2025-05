Eurovision 2025: sarà Topo Gigio ad annunciare i voti per l’Italia

Sarà Topo Gigio ad annunciare i voti dell’Italia, in qualità di spokesperson nella finale dell’Eurovision 2025. La notizia era nell’aria da giorni e oggi ha trovato conferma nella conferenza stampa che la Rai ha tenuto dagli studi di via Asiago. Sarà dunque il celebre pupazzo ideato da Maria Perego, a cui dal 2010 dà la voce il comico Leo Valli ad annunciare i celeberrimi “12 points” iconici del concorso.

Si ricongiunge quindi, anche se idealmente ed a distanza, il duetto che ha entusiasmato lo scorso Festival di Sanremo quando Lucio Corsi ha dato vita ad una affascinante versione di “Nel blu dipinto di blu” (fra l’altro terza classificata all’Eurovision 1958) duettando proprio col celebre pupazzo televisivo.

Topo Gigio ha esordito nel 1959 nella trasmissione Serata di Gala con la voce di Domenico Modugno. Ma il suo doppiatore storico sarà Peppino Mazzullo, voce ufficiale per 45 anni. Prima di Leo Valli, dal 2004 al 2009 ha invece avuto la voce di Davide Garbolino.

Una scelta, quella di Topo Gigio, che sicuramente viene incontro anche al pubblico, il quale aveva più volte invocato la presenza del pupazzo all’Eurovision 2025, tanto che per un periodo qualcuno aveva persino ipotizzato che potesse addirittura salire con Lucio Corsi sul palco della St.Jakobshalle di Basilea.

Non si tratta, questo è bene dirlo, di un pupazzo noto solo in Italia. Topo Gigio infatti è apparso in programmi televisivi in quasi tutto il Sudamerica, ma anche in Giappone, nei Paesi Bassi, in Portogallo, Spagna e nella ex Jugoslavia. Nella sua lunghissima discografia figurano anche oltre 15 album in spagnolo.

L’Eurovision, i pupazzi…e i cartonati

Topo Gigio è il primo pupazzo ad annunciare i voti all’Eurovision Song Contest anche se altri personaggi “non umani” sono stati protagonisti della rassegna a vario titolo.

I primi furono The Wombles. Si trattava in realtà di un gruppo musicale composto da artisti mascherati con i costumi della omonima serie per bambini molto popolare negli anni 70. Furono protagonisti di uno dei più esilaranti numeri di intervallo della storia del concorso, quello dell’Eurovision 1974, nel quale sono anche comparsi al Brighton Dome per consegnare una rosa alla conduttrice Katie Boyle

La marionetta norvegese Titten Tei, mascotte della tv NRK condusse nel 1981 il primo evento celebrativo dell’Eurovision, “Songs for Europe”, andato in scena a Mysen (Norvegia) per festeggiare i 25 anni della rassegna.

Dustin the Turkey, un pupazzo dalle sembianze di un tacchino ha rappresentato l’Irlanda all’Eurovision 2008, col brano “Irelande 12 points”, senza approdare in finale.

Nel 2017 invece San Marino festeggiò il record di serate al commento in lingua italiana centrato da Lia Fiorio e Gigi Restivo facendo annunciare ad entrambi i voti. O meglio a Lia Fiorio e al cartonato di Gigi Restivo, che non poteva abbandonare la postazione radiofonica per non lasciare scoperto il commento