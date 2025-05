Eurovision 2025: anche Silvester Belt (Lituania 2024) annunciato come ospite

Non si finisce davvero più con la sfilza di ospiti annunciati dalla SRG SSR per l’Eurovision 2025 di Basilea (13-15-17 maggio).

Anche questa volta si passa dal gruppo del 2024, e in particolare da Silvester Belt, l’artista che in quell’Eurovision fu in gara per la Lituania con “Luktelk”. Molto a lungo primo in classifica in patria, ha chiuso la rassegna al 14° posto con 90 punti.

Eurovision 2025: anche Silvester Belt ospite

Silvester Belt, nato Silvestras Belte, è stato continuatore di una recente scia di artisti che stanno riscoprendo con successo l’uso della lingua lituana all’Eurovision. Monika Liu nel 2022 e Monika Linkyte (in misura minore) nel 2023 avevano, infatti, utilizzato l’idioma nazionale, e lo faranno quest’anno anche i Katarsis con “Tavo akys“.

Tornando a “Luktelk”, è inevitabilmente una delle canzoni lituane più famose degli ultimi anni ad aver messo piede all’Eurovision. Ancora nel 2024 ha ricevuto la certificazione disco d’oro, che in genere in Lituania è complicato ricevere. Le quote sono: 2,5 milioni di streaming per l’oro, 4 per il platino e 6 per il diamante.

Silvester Belt ha poi rilasciato anche “Tyliai tyliai“, che non è entrata nella top 100 dei singoli, ma si è issata fino al numero 19 delle graduatorie TopHit relative all’airplay lituano.

L’artista, inoltre, ha ricevuto due importanti M.A.M.A. Awards, i premi musicali di maggior peso in Lituania, con premiazione finale alla Zalgirio Arena di Kaunas. Essi sono: M.A.M.A. Top 40 Most Listened (per “Luktelk”) e Breakthrough (per sé stesso, come novità dell’anno in buona sostanza).

Silvester Belt si unisce in questo modo a un già nutrito gruppo di artisti del 2024 che ritorneranno sul palco di Basilea per l’Eurovision 2025: Nemo (vincitore, Svizzera), Baby Lasagna (secondo, Croazia), Jerry Heil (terza con alyona alyona, Ucraina), Iolanda (decima, Portogallo), Marina Satti (undicesima, Grecia).

Photo Credits: Sarah Louise Bennett / EBU